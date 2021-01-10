Адвокат рассказал, получится ли у модели Миськовой наказать Гордона за оскорбление

Публичных извинений и возмещения морального ущерба от телеведущего Александра Гордона хочет модель Елена Миськова. Еще в 2017 году в эфире телепрограммы «Мужское/Женское» Александр Гордон назвал ее девушкой с пониженной социальной ответственностью. Стоит ли Миськовой рассчитывать на возмещение морального ущерба или хотя бы на извинения, рассказал ФАН адвокат Янис Юкша.

Этому предшествовало выступление девушки, которая гордо рассказывала, как щедро ее одаряют мужчины. Миськова, перебравшаяся в столицу из небольшого городка, поставила себе цель — выйти замуж за олигарха. А пока миллионеры еще не выстроились в очередь с предложениями руки и сердца, девушка не отказывалась от благ, предлагаемых гражданами попроще.

«Все, в этой комнате я создала благодаря мужчинам. Даже плед, кровать, лампочку, платье, духи, журналы. Сумочку мне подарил один мужчина, а сережки с сапфирами — другой», — рассказывала модель.

И вот прошло три года, у девушки появились некие друзья, имеющие отношение к юриспруденции. Так сообщает сама Елена Миськова. Помимо этого, был также принят закон о клевете. Девушка решила обратиться в полицию, дабы доказать, что ее оболгали, и заодно напомнить о себе публике.

«Поймите правильно, я хочу донести, что человек не имеет право оскорблять других! За три года я очень поднаторела в этих вопросах. Я и тогда хотела поставить их на место, просто растерялась от подобной наглости. Я думала, что это вырежут, не может же Первый канал так позориться!» — заявляет Елена.

Несмотря на серьезность своих намерений, девушка уточнила, что не собирается сажать Александра Гордона в тюрьму. Ей достаточно обычного штрафа и извинений. А вот сам телеведущий инцидент не комментирует. Кроме того, он называет данную историю «бредом».

В свою очередь известный российский адвокат Янис Юкша в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей прокомментировал ситуацию, связанную с тем, что Елена Миськова рассчитывает на возмещение морального ущерба.

«Частные правоотношения регулируются Гражданским и Гражданско-процессуальным кодексами. Я так понимаю, девушка обратилась в полицию и требует возбуждения уголовного дела. Я могу сразу сказать, что, скорее всего, будет отказ. А даже если и не будет, то у преступления, если оно и было, прошел срок исковой давности по привлечению к ответственности. В любом случае, если мы говорим о гражданских правовых отношениях, Елена Миськова имеет право, собрав доказательства и получив по запросу первоисточники этой телепередачи, если их ей телеканал предоставит, обратиться в Гражданский суд. Там она может попробовать доказать факт, порочащий честь, достоинство и деловую репутацию. И тогда Елена Миськова может попробовать взыскать с господина Гордона какие-то суммы из-за понесенного морального ущерба. Физический ущерб здесь доказать очень сложно, поскольку она не попадала в больницу после данного случая с сердечным приступом», — сказал собеседник ФАН.

Также адвокат сообщил, что с момента выпуска телепередачи «Мужское/Женское», о котором говорит Елена Миськова, прошло уже более трех лет. А это говорит о том, что у модели не выйдет привлечь Гордона к уголовной ответственности.

«Если мы говорим об уголовном правонарушении — совсем другая история. После соответствующего обращения правоохранительные органы обязаны подать запрос на имя телеканала, чтобы получить исходники. После этого должна быть проведена экспертиза: содержат ли исходники такие сведения, являются ли они клеветой. Только в этом случае лицо может быть привлечено к уголовной ответственности. Я уверен, что после произошедшего в студии прошло уже больше трех лет. У гражданки были все возможности для соответствующих обращений и действий. Когда люди по истечении такого долгого времени начинают устраивать подобные кампании, то что-то мне подсказывает, что это — попытка прикоснуться к известному имени. Проще говоря, устроить скандал», — резюмировал Янис Юкша.

Ранее юрист Алексей Гудас в интервью Федеральному агентству новостей дал совет Виктории Боне, как наказать обидчиков ее дочери в школе Монако. Как известно, после посещения учебного заведения девочка пожаловалась на болезненные покраснения рук после частого использования антисептического средства, содержащего спирт.