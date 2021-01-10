Певец Владислав Агафонов признался ФАН в заболевании «жестким ковидом»

Заслуженный артист России, певец, композитор и автор текстов Владислав Агафонов заявил в интервью ФАН, что заболел коронавирусом в тяжелой форме.

«Я вот сейчас лежу дома, у меня, к сожалению, ковид, — признался артист. — Причем такая, жестковатая форма, поэтому несколько трудновато говорить».

Однако болезнь не мешает творческим планам Агафонова: по его словам, сейчас сводится его новый музыкальный альбом «с элементами рок-баллад»

«Он уже пропет, сыгран, на некоторые композиции уже подсняты клипы в хромакейной студии, там будут такие аппликационные рисованные вещи. По поводу концертов: дай бог, чтобы все получилось, но я иллюзий не питаю, поэтому работаю в студии», — рассказал собеседник ФАН.

Напомним, Агафонов является создателем группы «Планета Икс», солистом группы «Лейся, песня International». Как автор и аранжировщик он сотрудничал с Вячеславом Малежиком, Женей Белоусовым, Михаилом Таничем и группой «Лесоповал», Иосифом Кобзоном, Симоном Осиашвили и другими популярными артистами.