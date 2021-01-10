Яна Рудковская поразила фанатов образом в пышном платье с открытыми плечами

Москва, 10 января. Российский продюсер и светская львица Яна Рудковская рассказала, как культурно провела один из свободных вечеров. Супруга фигуриста Евгения Плющенко посетила Большой театр в роскошном черном платье. Свежий снимок знаменитость опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

Рудковская отправилась на балет. Она расположилась в царской ложе в черном пышном платье с открытыми плечами. Образ продюсер дополнила маленькой сумочкой от бренда Chanel. Жена Плющенко поразила фанатов образом.

«Волшебный вчерашний вечер с друзьями в Большом театре на «Баядерке». В роли баядерки Никии — прима Большого Светлана Захарова, в образе принцессы Гамзатти — Мария Виноградова! Полный восторг от этого фантастического балета, который по мнению маэстро Сергея Филина входит в топ-5 лучших балетов мира!» — поделилась впечатлениями знаменитость.

Поклонники не смогли пройти мимо свежей публикации Рудковской и обратили внимание на ее невероятной красоты платье.

«Какая красота, Яна как всегда шикарна», «Красавица», «Королева», «Мечта», — осыпали комплиментами Яну ее подписчики.

В семье Яны Рудковской и Евгения Плющенко пополнение — у них родился второй сын. Пара прибегла к услугам суррогатной матери. Недавно звездный отец показал поклонникам подросшего сына.