Экс-полицейский из США объяснил, чем угрожает обществу либеральная цензура в соцсетях

Тотальная либеральная цензура и массовые зачистки сторонников Дональда Трампа в соцсетях могут привести к вспышкам вооруженного насилия в отношении служащих и руководства этих платформ. Об этом корреспонденту ФАН заявил бывший заместитель шерифа округа Палм-Бич штата Флорида Джон Марк Дуган, вынужденный бежать в Россию от политического преследования на родине.

«Если бы меня кто-то спросил еще пару лет назад, возможна ли такая ситуация в принципе, когда удаляют аккаунты действующего президента США в социальных сетях, то я бы уверенно сказал, что этого просто не может быть, — признается американец. — А сейчас я этого ждал и теперь просто взбешен произошедшим. И я здесь не одинок — миллионы сторонников Дональда Трампа чувствуют то же самое».

Американские социальные сети, такие как Facebook или Twitter, годами культивировали, выстраивали отношения со своими пользователями, они давали людям возможность высказаться, но теперь половину общества просто лишили свободы слова, объясняет Джон Дуган.

«Практически одномоментно десятки миллионов пользователей, которые поддерживают Трампа, оказались «зачищены» на этих площадках, — отмечает экс-полицейский. — Теперь им просто запрещено положительно отзываться о политике президента, озвучивать консервативные взгляды или вообще как-то возражать либералам».

Если ты не либерал, ты очень сильно рискуешь тем, что соцсети тебя «зачистят» в форме бана или цензуры, говорит американец. В США наступил самый настоящий либеральный фашизм, когда за критику пропаганды ЛГБТ, борьбу с педофилами, отказ целовать ноги экстремистам из BLM или менять пол ребенку могут не просто удалить все аккаунты, но даже уволить с работы и применить другие репрессии, считает Дуган.

«Таким образом, консервативным американцам практически не оставляют выбора. Прямо говорю, что я не удивлюсь, если какая-то группа вооруженных людей просто ворвется в офис Facebook и устроит там погром с человеческими жертвами, — предупреждает бывший замшерифа. — Я не знаю, как это в итоге будет, но поддерживающие Трампа американцы должны дать решительный отпор этим технологическим платформам. Эти корпорации настолько могущественны, что ни у кого просто не хватит денег, чтобы составить им хоть какую-то конкуренцию. А когда у людей не остается выбора, то в ход может пойти даже огнестрельное оружие».

По словам Дугана, он получает множество комментариев от простых американцев на своем канале на YouTube. Все согласны в том, что свобода слова в Америке умерла окончательно, с сожалением констатирует собеседник ФАН.

«Лично я делаю все, что в моих силах, чтобы у людей оставалась возможность высказаться и не быть подвергнутыми либеральной цензуре, — признается Джон. — Последние дни я работал над запуском коммуникационного сервера реального времени, функционально это комбинация мессенджера Facebook и Twitter, где люди могут общаться публично и через личные сообщения, которые шифруются по алгоритму SHA-256. Физически сервер находится в России. Ни у одной американской компании нет доступа к нему, поэтому они ничего не могут сделать. Я назвал этот проект redo1776.com («Повторим 1776 год». — Прим. ФАН). В 1776 году произошла американская революция, и нам нужно ее повторить!»

Ранее Джон Марк Дуган рассказал ФАН, что работает над созданием собственного сервера по образцу Wikileaks, где будет размещаться информация о криминальных связях высших должностных лиц США, работе американских спецслужб и вмешательстве Госдепа во внутренние дела других государств.