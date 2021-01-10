Полина Гагарина в черном купальнике удивила поклонников фигурой

Москва, 10 января. Популярная певица Полина Гагарина, воспитывающая двоих детей, удивила поклонников фигурой. Знаменитость показала в своем Instagram-аккаунте фотографию с отдыха, на которой она запечатлена вместе с подрастающим сыном. Гагарина в черном купальнике блеснула формами.
Полина сейчас отдыхает на Мальдивах, как и многие другие звезды отечественного шоу-бизнеса. По слухам, Гагарина проводит время на отдыхе с новым возлюбленным.
33-летняя певица, в прошлом году пережившая развод, похорошела и постройнела: теперь она не скупится на фотографии в купальниках и бикини. В этот раз исполнительница сфотографировалась в черном купальнике вместе с 13-летним сыном Андреем. Звезда сцены померилась бицепсами со своим наследником.
«У кого больше?» — поинтересовалась у своих подписчиков Полина Гагарина.
«Ой, я не могу насладиться красотой Полины. Огонь», — сделал комплимент своему кумиру один из фанатов.
«Какие классные, мама и сын», — написал второй.
«Полина, вы оба с сыном очень спортивные!» — восхитился третий.
Ранее сообщалось, что Полина Гагарина в канун Рождества выступила на Мальдивах. Звезда появилась на местной сцене отеля в мини-платье из золотой бахромы и исполнила свои знаменитые хиты.