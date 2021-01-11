Эксперты: стремительный рост цен на авиабилеты может погубить воздушный транспорт

Из-за пандемии коронавируса все авиаперевозчики в стране находятся на грани банкротства. Возможное весеннее повышение цен на билеты не сможет спасти ситуацию, а только ухудшит положение, считают эксперты в области авиации. Об этом они заявили с беседе с корреспондентом ФАН.

Причиной сегодняшнего бедственного положения воздушного транспорта стало резкое падение количества авиаперевозок из-за карантинных мер, поясняет председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Олег Смирнов. Сейчас авиакомпании стоят перед выбором — повысить цены на билеты и потерять последних клиентов или наращивать и без того огромные долги.

«Падение объема авиаперевозок в некоторых авиакомпаниях достигло 80%, — рассказал собеседник ФАН. — Многие из них просто простаивали. А простаивающие самолеты — это финансовая удавка на шее любой авиакомпании мира. Для того, чтобы сохранить транспорт под названием «воздушный», надо помочь этим авиакомпаниям, чтобы они не обанкротились и не покинули рынок. Иначе не будет воздушного флота ни в одной стране».

Спасением ситуации сейчас сможет стать только вмешательство и финансовая поддержка со стороны государства, уверен Олег Смирнов. Нужны интенсивные финансовые вливания, особенно на фоне значительного повышения цен на авиатопливо.

«Надо учитывать еще одно важное обстоятельство — что у нас летает в основном западная техника, такие [самолеты] как Boeing, Airbus, — добавил эксперт. — А это все требует большого количества валюты — для оплаты кредитов, взятых на покупку самолетов, и на ремонт — каждая запчасть покупается за доллары. Тренажеры на эти самолеты тоже покупаются за доллары. А билетики-то продаются за рубли! А рубль у нас за последние годы рухнул. И вырученных денег в рублях не хватает для их конвертации в необходимое количество долларов».

В такой плачевной ситуации сейчас находятся более 100 авиакомпаний страны — включая крупнейших авиаперевозчиков. Тем не менее сообщения в СМИ, что уже с апреля ожидается повышение цен на билеты, Олег Смирнов считает не более чем слухами. По его словам, такой шаг только усугубит и без того тяжелую ситуацию — авиакомпании окончательно растеряют своих немногочисленных пассажиров. За время пандемии платежеспособность населения заметно снизилась, и до ее восстановления еще очень далеко. С ним согласен президент Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимир Тасун.

«Никакого сговора о поднятии цен нет и быть не может, — сказал он в разговоре с корреспондентом ФАН. — Уже сегодня нужно открывать продажу на весенне-летний период, а мы не можем даже определиться — а куда лететь-то? Доходы потребителя не позволяют покупать билеты даже по тем ценам, которые по себестоимости бы мы продавали. Мало того, компании пытаются за этого пассажира бороться и демпингуют, что не является тоже ни для кого секретом. Поэтому вряд ли будет повышение цен — они же не самоубийцы».

Ситуация полной неопределенности в отрасли постепенно делает состояние авиакомпаний все более и более уязвимым, отмечают эксперты. На фоне нарастания убытков и задолженностей по кредитам положение многих из них становится все более шатким и требует максимально быстрого вмешательства. У авиаперевозчиков остается надежда, что с приближением летнего сезона на рынке транспортных услуг начнется оживление — но даже это не позволит переломить ситуацию назревающего авиаколлапса. Остается только надежда, что государство успеет вовремя вмешаться, заявляют собеседники ФАН.

«В конце года в авральном порядке был принят ряд решений для поддержания авиакомпаний, — говорит Владимир Тасун. — Были выделены определенные суммы, но этих денег недостаточно для решения проблем отрасли. Сразу после новогодних праздников министерство транспорта планирует вернуться к рассмотрению этого вопроса. Мы до 15 января должны направить свои предложения по поддержанию отрасли, в том числе финансового характера».

Ранее ФАН рассказывал о субсидиях российским авиакомпаниям, решившим купить или взять в аренду отечественные авиалайнеры.