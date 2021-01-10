Художник Вася Ложкин рассказал ФАН о новогодних праздниках и новой картинной галерее

Художник Вася Ложкин рассказал в интервью ФАН, как он провел праздничные выходные дни, и поделился планами на 2021 год.

«Новый год я встретил, как обычно — дома, без каких-то особенностей, это был просто семейный праздник. На январские каникулы я поехал в Санкт-Петербург — по делам, и чтобы встретиться с друзьями. А вообще, на выходных я не делал ничего: просто выключил мозг, чтобы очистить его для каких-то новых устремлений», — заявил собеседник ФАН.

По словам художника, в феврале планируется выставка его картин — если, конечно, будут сняты антикоронавирусные ограничения.

«Планируем сделать ее в Музее современной истории на Тверской улице. Она должна была быть в зимние каникулы, но ее отменили как раз из-за карантина. Точную дату пока назвать трудно — пока мы ориентируемся на 13 или 16 февраля. Вообще, сейчас сложно что-либо планировать: в связи с ковидом все стало очень тяжело. На выставке будут представлены новые картины, но я для себя решил, что про коронавирус я рисовать больше ничего не буду», — поделился планами Ложкин.

Однако, продолжил он, «текущие события, в частности, в США», найдут свое отражение в его творчестве.