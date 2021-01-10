Полиция проверяет сообщения о драке худрука театра с актером из «Интернов»

Москва, 10 января. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту конфликта между актером Сергеем Поповым и основателем театра «Театральный особняк» Леонидом Красновым. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«В полицию поступило сообщение, что на Библиотечной улице дерутся три человека. Как выяснил прибывший наряд, художественный руководитель «Театрального особняка» Леонид Краснов ударил своего подчиненного Сергея Попова», — сообщил источник.

В полиции пояснили, что участники конфликта вместе выпивали и у них появились творческие разногласия, что и стало причиной драки.

Напомним, актер из сериала «Интерны» Сергей Попов и режиссер и основатель театра «Театральный особняк» Леонид Краснов устроили потасовку. Деятели культуры решили обсудить собственные достижения, во время беседы актер получил от режиссера удар по лицу. Пострадавшего госпитализировали. Юрист Алексей Гудас в комментарии ФАН рассказал, что обычно обе стороны после драки отправляются в полицию и травмпункт, если сразу же не помирились.