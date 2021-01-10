Милов опубликовал свидетельство связи с бывшим аналитиком ЦРУ

Владимир Милов рассказал о своем большом интервью экс-сотруднице ЦРУ Андреа Кендалл-Тейлор, которая возглавит в США структуру по вопросам России в совете нацбезопасности. По мнению Армена Гаспаряна, встречи с американскими деятелями, имеющими отношение к Центральному разведывательному управлению, являются «регулярной практикой российских либералов».

В минувшую пятницу, 8 января, стало известно, что избранный президент США Джозеф Байден планирует назначить бывшего аналитика Центрального разведывательного управления Андреа Кендалл-Тейлор старшим директором по России и Центральной Азии в совете национальной безопасности Белого дома. Как отмечают западные СМИ, в переходной команде Байдена экс-сотрудница ЦРУ курирует вопросы, касающиеся России.

Этой новостью поспешил поделиться со своими подписчиками в социальной сети Twitter член команды Алексея Навального Владимир Милов. При этом он добавил, что еще год назад давал Кендалл-Тейлор большое интервью в Вашингтоне.

Но бывшая сотрудница ЦРУ — не единственный сторонник Байдена, с кем у Милова были контакты. В конце октября 2020 года он брал интервью у бывшего советника избранного американского президента Майкла Карпентера. Примечательно, что на восторженные комментарии своих подписчиков Милов заявил о скором назначении Карпентера на должность.

Нельзя исключать, что его контакты с представителями команды Байдена не ограничивались только интервью. Во время предвыборной кампании американского политика команда Навального активно выражала ему симпатию и поддержку, а сам оппозиционер поздравил его с победой еще до официального признания итогов голосования. Кроме того, по некоторым данным, Алексея Навального пригласили на церемонию инаугурации Байдена.

Стоит напомнить, что во время дебатов в Европарламенте Милов и Навальный не только призывали ввести новые санкции в отношении России и вмешаться в избирательные процессы в стране, но и выразили готовность передать европейским политикам сведения о представителях российского бизнеса. Возможно, с аналогичными предложениями Милов мог обратиться и к американским спецслужбам, учитывая, что связь как минимум с одним из сотрудников ЦРУ у него уже была налажена, а встречи могли проводиться не только в рамках формата интервью.

Однако неопровержимых доказательств возможного сотрудничества Владимира Милова со спецслужбами США на сегодняшний день нет. По словам политолога и публициста Армена Гаспаряна, сотрудничество с любой разведкой, как правило, начинается с документа согласия о взаимодействии, но в случае с Миловым такого документа никто не видел и поэтому говорить за или против с этой точки зрения нельзя.

При этом, как отметил эксперт в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей, нет ничего удивительного в том, что он встречается с разного рода американскими деятелями, в том числе имеющими отношение к ЦРУ. Гаспарян обратил внимание на тот факт, что «это регулярная практика российских либералов».

Политолог также объяснил позитивную реакцию представителей оппозиции в России на победу Джозефа Байдена в выборах и его назначения желанием вернуть прежние объемы получаемых грантов и усилением антироссийских настроений.

«У нас все либералы радуются назначениям Байдена. Там (в команде Байдена. — Прим. ред.) ни одного не будет русофила. Там, кого ни возьми, они все будут настроены люто русофобски. Вся наша либеральная общественность яро и люто выступает уже четыре года на стороне Демократической партии. Абсолютно вся. Вообще вся наша либеральная общественность очень любит Демократическую партию, потому что именно при власти демократов они получали больше всего грантов и рассчитывают продолжить эту прекрасную для себя практику и в дальнейшем в случае победы демократов на выборах», — заявил Гаспарян.

Эксперт также выразил сожаление в связи с тем, что о принципиальности в рядах российской оппозиции говорить не приходится уже давно. На первом месте сейчас для них только деньги, за которые они готовы доказывать и объяснять общественности что угодно, даже собственные «переобувания в воздухе».

Напомним, ранее СМИ неоднократно писали о множестве свидетельств, указывающих на то, что признанный иностранным агентом «Фонд борьбы с коррупцией» и сам Алексей Навальный могли контактировать с организациями и спецслужбами западных государств с целью усиления протестных настроений в России и оказания давления на российский финансовый сектор. Как полагают эксперты, в том случае, если предоставление технической, консультационной или иной помощи иностранным государствам со стороны оппозиционера и его структуры будет доказано, то в отношении Навального может быть возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»).