Телеведущая Ксения Бородина в топе-бандо показала выдающуюся грудь

Москва, 10 января. Телеведущая Ксения Бородина сейчас отдыхает на Мальдивах в компании всей семьи. Она часто публикует в своих соцсетях снимки с побережья океана, радуя поклонников, который не перестают обсуждать шикарную фигуру знаменитости.

Российские артисты отдыхают в теплых странах. Многие остановили свой выбор на Мальдивах. Там находится и Ксения Бородина с мужем, детьми и родителями. На одной из последних фотографий телеведущая запечатлена во время прогулки по пляжу в черном топе-бандо и розовой мини-юбке.

«Нет» может разозлить их, но сделать свободней тебя! Может тебе раньше не говорили, но твоя свобода, важнее их гнева. А вы умеете говорить «нет»?» — решила пофилософствовать Ксения Бородина.

Многие подписчики обратили внимание на выдающуюся грудь звезды телеэкранов, которая Ксения эффектно подчеркнула с помощью правильно подобранной одежды.

«Секси-леди», — написала коллега по цеху Бородиной Ольга Орлова. «Горячая», «Красивая», «Великолепная», — подобрали нужные эпитеты комментаторы.

Недавно появилась информация о третьей беременности телеведущей. Ксения Бородина молчать не стала и решила ответить поклонникам, которые обратили внимание на округлившийся живот звезды.