Похищенный в Гвинейском заливе российский моряк освобожден из пиратского плена

Москва, 10 января. Российский моряк, захваченный пиратами с борта танкера Agisilaos в Гвинейском заливе, освобожден из плена и доставлен в нигерийский город Порт-Харкорт. Об этом сообщает Министерство иностранных дел РФ.

Нападение морских разбойников на судно Agisilaos, следовавшее из конголезского порта Пуэнт-Нуар в Того, произошло 30 ноября 2020 года. Вооруженные пираты забрались на борт судна и похитили четырех членов экипажа: двух филиппинцев, гражданина Румынии и россиянина.

Вызволить попавших в плен моряков удалось лишь 7 января благодаря совместным действиям российских дипломатов, властей Нигерии и Того, а также компании-судовладельца.

Похищения российских моряков в 2020 году

Активность пиратов Гвинейского залива в 2020 году заметно выросла, по сравнению с показателями прошлых лет. По данным Международного морского бюро (IMB), за первые десять месяцев прошлого года в регионе произошло 134 нападения. За тот же период в 2019 году зафиксировано 119 инцидентов. С целью получения выкупа похищено более 90 человек.

Нередко в плен к пиратам попадают российские моряки. Так, 2 января 2020 года с судна Ambika были похищены два гражданина РФ и один представитель Индии. Моряки были освобождены уже через шесть дней. Но так повезло не всем.

Россияне из состава экипажа судна Tommi Ritscher попали в заложники к пиратам 19 апреля. Примечательно, что захват произошел не в открытом море, а во время стоянки на рейде порта Котону в Бенине. Освободить их удалось 23 мая, спустя почти полтора месяца.

В начале мая пираты захватили в заложники членов экипажей исследовательского судна Djibloho и сухогруза Rio Mitong. Оба нападения произошли у берегов экваториальной Гвинеи. В плен к разбойникам попали три россиянина: электромеханик Алексей Перфильев, старший механик Валентин Нечай и механик Вячеслав Сечин. Их освобождение затянулось. Только 6 октября, после полугода в пиратском плену, моряки были освобождены.

Еще один случай похищения зафиксирован 17 июля, когда шедший в 210 морских милях от берегов Бенина танкер Curacao Trader подвергся атаке. В заложники попали 13 человек, семеро из которых являются гражданами РФ. Благодаря совместным усилиям российских дипломатов, властей Нигерии и компании, в чьей собственности находилось судно, в конце августа всех захваченных моряков удалось вызволить из плена.

Восьмого сентября пираты захватили двух россиян из экипажа судна Water Phoenix, шедшего в Гвинейском заливе под флагом Либерии. Как сообщала в своем регулярном брифинге официальный представитель РФ Мария Захарова, моряки вышли на свободу 31 октября.

Следует отметить, что не каждое нападение бандитов заканчивается похищением. Так, 9 декабря судно с российским экипажем отбилось от нападения разбойников. Охрана обстреляла приближающихся захватчиков из стрелкового оружия, после чего пираты отказались от своих намерений и скрылись.

Пиратский фактор в экономике региона

В первую же неделю 2021 года в Гвинейском заливе вновь был зафиксирован инцидент с участием пиратов. 4 января на якорной стоянке порта Пуэнт-Нуар в Республике Конго они напали на контейнеровоз Niledutch Breada. Экипажу удалось подать сигнал тревоги и запереться в цитадели. Преступники разграбили судно, но никого из членов команды захватить не смогли.

Случай с Niledutch Breada подтверждает, что безопасность судоходства в Гвинейском заливе остается невысокой, несмотря на усилия государств региона. Пираты не только перехватывают суда, идущие на небольшом удалении от берега, но и осуществляют нападения на стоящие на рейде корабли.

Правительства имеющих выход к Гвинейскому заливу стран тратят значительные средства на безопасность судоходства, но количество нападений с каждым годом увеличивается. Компании-судовладельцы вынуждены либо нанимать дополнительную охрану, либо рисковать грузом. При этом вероятность атаки бандитов увеличивает стоимость страховки, что также сказывается на стоимости перевозки товаров.

Это в значительной мере влияет на экономику всех государств региона, которые зависят от экспортных поставок нефти и доходов от потока импортных товаров, идущих в расположенные в глубине континента страны.

Успешная борьба с сомалийскими пиратами показала, что совместные усилия международного сообщества могут укрепить безопасность судоходства и свести к минимуму случаи нападений морских разбойников. Однако, как отмечал ранее в интервью для ФАН военный эксперт Константин Сивков, силовое решение не уничтожит причины развития пиратства, и после временного затишья атаки возобновятся.

Необходимым элементом для эффективного искоренения угрозы Сивков считает выявление и уничтожение транснациональных структур, которые позволяют бандитам сбывать награбленные материальные ценности и приобретать оружие, с помощью которого они атакуют проходящие мимо суда.