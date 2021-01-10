Они не в ответе за тех, кого приручают. Колонка Голоса Мордора

Пока мир боролся с коронавирусом, а в США проводилась масштабная спецоперация истеблишмента, сросшихся с ним мейнстримовых СМИ и ведущих социальных сетей под названием «Смещение Трампа», никто не заметил, как у Венесуэлы снова поменялся президент.

Да-да, не удивляйтесь, но это все-таки произошло. Русская служба канала Euronews сообщила о том, что после того, как оппозиция Венесуэлы проиграла выборы в парламент страны и Хуан Гуайдо лишился поста председателя парламента, Евросоюз больше не может рассматривать его как «временного президента Венесуэлы». Для ЕС Гуайдо отныне не более чем «видный деятель оппозиции». Его новый статус подтвердили глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, а также представитель Еврокомиссии Питер Стано.

«Раскоронован» Хуан Гуайдо был общим решением 27 стран — членов Евросоюза. И вот тут очень хотелось бы сказать «Sic transit gloria mundi», но это было бы очень поверхностно и не отражало всей сути произошедшего. Потому что заявление о том, что «Гуайдо не является больше председателем венесуэльского парламента», на самом деле всего лишь отговорка, за которой нет вообще ничего. По одной простой причине: Евросоюз выборы в Венесуэле не признал, а значит, и их результаты, если следовать строгой логике, ЕС должны быть до лампочки. То есть причина отказа считать Хуана Гуайдо президентом на самом деле совершенно в другом. А именно в том, что Гуайдо как «лидер венесуэльской оппозиции» и как «президент Венесуэлы» показал свою полнейшую импотенцию, неспособность что-либо изменить, причем любыми методами. Ведь в его арсенале была не только легальная политическая борьба. Гуайдо пытался совершить в Венесуэле самый настоящий государственный переворот, один раз с помощью военных-предателей, а второй раз так вообще с помощью иностранных наемников из американской частной военной компании. По сути, вторая попытка была повторением американского вторжения на Кубу, знаменитых событий в заливе Свиней, только в меньших масштабах. И окончилась примерно тем же, разве что в Венесуэле наемникам хоть повезло остаться в живых, в отличие от залива Свиней, где многие из них были перебиты. Все-таки тюрьма в Венесуэле — это по-любому лучше, чем валяться трупом на океанском берегу.

А кроме того, что Гуайдо показал себя полнейшим импотентом, настоящий президент Венесуэлы Николас Мадуро продемонстрировал, что его власть крепка и держится на поддержке народа. Ситуация в Венесуэле очень драматичная, страна находится под жесточайшими санкциями, не хватает элементарных продуктов, лекарств. Это стало не только результатом внешнего давления — в самой стране Мадуро также противостоит местная буржуазия, которая устраивает самый настоящий саботаж, ввергая простой народ Венесуэлы в тяжелейшие лишения. Хуан Гуайдо является представителем именно этой буржуазии и отстаивает ее интересы, но народной поддержки не имеет. И простые венесуэльцы, несмотря на все проблемы, продолжают поддерживать своего законного президента. Это показали и последние парламентские выборы, на которых победила партия Николаса Мадуро.

В данной ситуации единственным бонусом, который достался странам — противникам законного венесуэльского президента, остаются замороженные в банках финансовые ресурсы государства, а также его золотой запас, который фактически украден. Ранее делались заявления, что формально зарубежные активы Венесуэлы находятся под контролем «президента Гуайдо», но теперь он не президент, а значит, «законных хозяев» у венесуэльских активов больше нет. Не отдавать же их «тирану и диктатору Мадуро»? Да и на народ Венесуэлы совершенно наплевать даже в нынешних условиях, когда бушует эпидемия коронавируса. Мадуро попросил разблокировать хоть часть средств, на которые через ВОЗ можно было бы закупить вакцину для венесуэльцев, но, разумеется, получил отказ. А чего удивляться? Вспомните Сирию, куда не поставляются даже те лекарства, которые жизненно необходимы больным детям. И когда в следующий раз вам будут говорить, что западные страны противостоят только «диктаторским режимам», но никак не «угнетенным народам» стран, где правят эти режимы, — не верьте. Санкции, аресты иностранных счетов, блокировка других активов — это именно против народа.

Я не знаю, читали ли все эти политики и чиновники «Маленького принца» Антуана де Сент-Экзюпери, но они точно плевать хотели на главный постулат этого произведения: «Мы в ответе за тех, кого приручаем». Они точно не в ответе. И приручают только для того, чтобы извлечь какую-либо политическую или еще какую-нибудь выгоду. И когда эта выгода извлечена или же извлечь ее не получается вовсе, с «прирученным» поступают так, как поступают с одним использованным резиновым изделием. Извините за грубость аналогии, но она тут подходит просто идеально.

Сейчас в топе другой «Гуайдо», из Белоруссии. Пани Светлана Тихановская, которую некоторые называют «президентом Белоруссии». Правда, уже не так активно. Осторожнее. И тех, кто ее так называет, становится все меньше. Все ровно так же, как в истории с Хуаном Гуайдо: не оправдывает надежд, не окупает вложенные средства и выплаченные авансы. С ней тут все лидеры демократий встречаются, носятся с ней как с писаной торбой, а она вообще не в состоянии ничего сделать. Забастовку всеобщую объявила — не получилось, протесты сдуваются, это что вообще? Уверен, скоро Светлану вежливо попросят. В лучшем случае дадут статус беженца где-нибудь в Германии, и пусть себе живет на полагающееся пособие. Для Тихановской в данном случае это лучший исход.

А вывод один: не надо на себя брать слишком много и говорить, что «представляешь весь народ». Вранье. Народ мудр, и его представлять не надо. Он сам во всем разберется, в том числе и в том, кто будет его представлять и руководить государством. И в Венесуэле, и в Белоруссии, и в России, где тоже имеется один «берлинский пациент», мечтающий примерить на себе статус самозваного «лидера нации».