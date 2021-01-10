Пушков назвал три вызова, с которыми Россия справится в 2021 году

Москва, 10 января. Россия сможет справиться с тремя главными вызовами 2021 года, об этом заявил сенатор Алексей Пушков.

Как считает политик, основными проблемами 2021 года станут выход из пандемии, диктат интернет-гигантов, а также изменения внутри США и в их внешней политике. По каждому пункту Пушков объяснил, что станет ответом. В частности, вакцинация и сокращение степени уязвимости населения будет методом ответа на первую угрозу.

«Ответ на вторую — только что вступивший в силу закон против цензуры в интернете плюс развитие собственных интернет-платформ», — пишет Пушков в Telegram-канале.

Третий вопрос будет зависеть от способности России противостоять давлению со стороны США, которое, скорее всего, увеличится, считает сенатор. Пушков отметил, что Вашингтон будет воспринимать любую слабость со стороны Москвы как факт успешности санкций, что приведет к их ужесточению. Политик уверен, что тема о продлении ДСНВ не повлияет на отношения РФ и США.

Ранее сенатор раскритиковал слова предпринимателя Илона Маска о колонизации Марса. Как считает Пушков, они являются всего лишь пиаром и бизнесом.