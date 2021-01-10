Марокко продолжает развивать энергетический сектор

Рабат, 10 января. Национальное управление электроэнергетики и питьевой воды Марокко (ONEE) открыло новую ветровую электростанцию (ВЭС) неподалеку от населенного пункта Мидельт, сообщает информационное агентство Morocco World News.

Комплекс, занимающий площадь около 2300 гектаров, расположился в центральной части страны, в 150 километрах южнее города Фес. Строительство объекта заняло 24 месяца и обошлось порядка 2,5 млрд долларов США. Проектная мощность составила 210 мегаватт (МВт).

По данным СМИ, сооружение является частью комплексной программы Марокко по созданию обширной сети ветроэлектростанций суммарной мощностью 850 МВт к 2023 году. В ближайшее время планируется возведение подобных ВЭС в Буждуре, Тискраде и Эс-Сувейре. За счет этого власти реализуют план по переходу королевства на возобновляемые источники энергии до 2030 года. К этому сроку их предполагаемая доля достигнет 52%.

Страна активно развивает энергетический сектор, в том числе благодаря использованию альтернативных источников, занимая лидирующие позиции в этом направлении в североафриканском регионе. Так, NOOR Solar Complex, строительство которого завершилось в феврале 2016 года, является крупнейшей в мире солнечной электростанцией. Ее пиковая мощность достигает 580 мегаватт.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что США и Израиль признали суверенитет Марокко над Западной Сахарой, подписав совместную декларацию.