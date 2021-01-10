Жена Реввы взбудоражила фанатов снимком в купальнике

Москва, 10 января. Пользователи Сети пришли в восторг, увидев свежее фото супруги резидента шоу Comedy Club Александра Реввы Анжелики в купальнике. Снимок, появившийся в Instagram-аккаунте девушки, был сделан в ОАЭ.

Российские знаменитости нередко предпочитают на январские праздники улететь в теплые страны, да и не только в январские. Так сделали бывшая ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова, рэпер Джиган и его супруга, модель Оксана Самойлова, а также Тимати. К их числу присоединились и Александр Ревва с женой. Все они отдыхают в Объединенных Арабских Эмиратах.

Недавно Анжелика решила порадовать своих подписчиков снимком, на котором она запечатлена вместе с мужем. Девушка рассказала, что два года жила в ОАЭ. Тогда она поняла, «как же сильно люди любят свою землю, каждый уголок — здесь ведь вся зелень посажена рукотворно».

«Лучшие архитекторы мира работают здесь по найму, самые передовые технологии и самые крутые идеи люди воплощают в жизнь. Они спешат вложить средства, чтобы быть лучше из года в год, и это прослеживается в каждой детали. <…> Спасибо за гостеприимство и теплый прием», — поделилась Анжелика своими мыслями.

Пользователи Сети активно комментируют посты супруги Реввы. В этот раз она собрала сотни комплиментов и слов восхищения — Анжелика показала свою фигуру в купальнике радужного цвета. Взбудораженные поклонники молчать не стали.

«Ну, как же хороша», — сделала комплимент певица Глюкоза. «Нельзя быть настолько сногсшибательной», — восхитилась подписчица. «Какой у вас купальник красивый», — обратила внимание другая фанатка.

Ранее Анжелика рассказала историю знакомства с шоуменом. По ее словам, «любовь пришла с первого взгляда и поселилась навсегда».