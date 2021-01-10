Россия быстро образумит Украину: Баранец предостерег ВСУ от нападения на Донбасс

Если Вооруженные силы Украины бросят против Донбасса танковую армаду, то Россия быстро образумит киевских военных. Об этом в интервью ФАН рассказал военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

В районе проведения операции Объединенных сил Генштаб ВСУ проверил готовность танкового резерва одной из механизированных бригад, которая принимает участие в ООС на луганском направлении. Как отметили в командовании ВСУ, при выполнении практических задач проверялась слаженность как отдельного танкового экипажа, так и подразделения в целом.

Получив соответствующий сигнал, танковый батальон за считанные минуты выдвинулся в определенный район и развернулся на огневом рубеже, после чего выполнил тактические маневры. Во время выполнения заданий экипажи получали внезапные вводные от старшего начальника. По словам военных, целью подобных мероприятий является поддержание высокой степени боевой готовности танкового резерва к реагированию на возможные изменения обстановки на линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе.

«Сейчас наш батальон находится в районе отвода. Но несмотря на это, мы находимся в состоянии постоянной готовности к выполнению задач по назначению. Подобные тренировки для нас — обычное дело, мы проводим их регулярно, и в будни, и в праздники. Ведь мы всегда должны быть в тонусе, чтобы в случае необходимости мгновенно отреагировать на возможное обострение на фронте», — рассказал один из командиров танка, военнослужащий ВСУ Василий.

Военный обозреватель «КП» Виктор Баранец в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что уже поступала информация о готовящемся танковом ударе Вооруженных сил Украины по Донбассу. Вооруженные силы Украины планируют отсечь ДНР и ЛНР друг от друга.

«Как бы мы ни относились к украинскому военно-политическому руководству, в первых и вторых Минских соглашениях нет ни слова о военной подготовке ВСУ. Давайте будем справедливыми: украинская армия продолжает тренироваться. Это не противозаконно. Но тут возникает уже совсем другой вопрос: они ведут подготовку для проведения операции с участием танков. Я абсолютно уверен, что за этими маневрами наблюдают донецкая, луганская разведки, а также Генеральный штаб России. Эта танковая возня идет уже давно. Кстати говоря, ранее просачивалась информация о том, что ВСУ готовят некую грандиозную операцию. Они хотят раз и навсегда разрубить ДНР и ЛНР танковым ударом. Я думаю, неслучайно в армиях ДНР и ЛНР усиливаются противотанковые средства. Напомню, что так еще около 100 единиц танков, которые достались ополченцам после событий 2014 года», — сказал собеседник ФАН.

Виктор Баранец также сообщил, что Россия не будет молча наблюдать за нападением Вооруженных сил Украины на Донбассе. По словам эксперта, у Москвы достаточно сил, чтобы образумить Киев.

«В любом случае сейчас мы должны говорить о главном — в Донбассе идет очень странная возня под видом учений. Потому что обычно под «крышей» маневров разогревают армию, чтобы привести ее в боевую готовность и ринуться в наступление. Украина потеряла уже немало техники ранее. Я думаю, у них есть все шансы еще пополнить трофеи донецких и луганских ополченцев. В любом случае мы можем предвидеть один опасный шаг со стороны Украины – решение «донбасской проблемы» силой. Это будет безумием для ВСУ. Конечно, в этом случае будет правильным задать следующий вопрос: как будет действовать Россия? Я отвечу так: в Донбассе огромное количество людей, которые имеют российское гражданство. Это наши, русские люди. Если их начнут молотить из украинских танков, то РФ не будет спокойно наблюдать в бинокль за тем, что происходит в Донбассе. Нам необязательно бросать дивизии против украинской армии, мы сможем остановить танковую армаду ВСУ, не сходя с места. У нас на границе с Украиной достаточно сил любого порядка для того, чтобы образумить Украину», — резюмировал Виктор Баранец.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что Вооруженные силы Украины нанесли удар из АГС по западной окраине Донецка. Киевские силовики выпустили по населенному пункту Старомихайловка почти 15 снарядов.