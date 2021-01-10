Россия отказалась решать экономические проблемы Прибалтики

Москва, 10 января. Россия больше не планирует помогать прибалтийским странам заниматься решением экономических проблем. Теперь Прибалтика предоставлена сама себе, пишет «Политпазл». Москва из-за антироссийской политики отвернулась от Прибалтики, терпящей серьезные убытки.

Во времена СССР прибалтийским странам уделялось огромное внимание. Именно через их территорию шел основной грузопоток на Запад. В то время в Литве, Латвии и Эстонии активно занимались модернизацией морских портов, кроме того, осуществлялись работы по строительству железнодорожных путей, необходимых для движения товарных поездов.

После развала Советского Союза все досталось Таллину, Вильнюсу и Риге. Таким образом, страны Прибалтики стали играть ключевую роль в транзите товаров и грузов из России на Запад. Однако Москва решила начать развивать портовую инфраструктуру на своей территории. Это решение нельзя назвать неожиданным.

Прибалтика продолжает вести антироссийскую политику, подобное положение дел РФ не устраивает. Терпению Москвы пришел конец. В России за короткие сроки были построены несколько портов. К примеру, на территории Ленинградской области появились Усть-Луга, Высоцк и Приморск. Новые порты перехватили достаточно большой объем грузопотока, который ранее шел через Прибалтику. Это крайне негативным образом сказалось и на Литве, и на Латвии, и на Эстонии — страны терпят серьезные убытки. Рига, к примеру, из-за этого может лишиться и порта в Вентспилсе, и железной дороги.

В прошлом году Рига обратилась к Москве с просьбой пересмотреть решение по поводу транзита, но навряд ли российская сторона пересмотрит свою позицию — уже слишком поздно.

Российский политический эксперт, журналист и интеллектуал Анатолий Вассерман ранее прокомментировал финансовую ситуацию в странах Прибалтики. Они, по его словам, в скором времени могут столкнуться с серьезными экономическими проблемами, которые крайне негативно отразятся на уровне жизни граждан.