Барецкий признался в организации штурма американского Капитолия

Американцы напрасно не ищут «русский след» в организации штурма своего Капитолия — это как раз тот случай, когда самый дикий конспирологический сценарий оказывается чистой правдой. Об этом в интервью ФАН заявил писатель и режиссер Стас Барецкий.

Ранее прокуратура США предъявила обвинения во «вторжении с применением силы и нарушении порядка на территории Капитолия» 36-летнему мужчине, который ворвался в здание конгресса США в меховой шапке с рогами и копьем во время беспорядков в Вашингтоне. Это был Джейкоб Энтони Ченсли из штата Аризона, получивший в соцсетях и среди соратников прозвище «викинг» за свой экстравагантный внешний вид. По словам Барецкого, также участвовавшего в знаковых для истории США событиях, именно он посоветовал молодому человеку облачиться в одеяния древних варягов, когда-то бравших Капитолий в стенах древнего Константинополя.

«Сам я присутствовал на этом празднике жизни в своем традиционном малиновом пиджаке из 90-х, — поделился воспоминаниями шоумен. — И это неслучайно: в Америку, что называется, «вернулись 90-е» — причем в российской вариации: с народными восстаниями и захватом парламента. Так что мы с пацанами решили в этом во всем поучаствовать, покуражиться, вспомнить молодость. Приехали туда, ну и говорим: «давайте, ребята, наряжайтесь во что можете, в викингов там, в матросов, и будем Капитолий брать штурмом, как Зимний дворец в 1917!». В итоге все ломанулись через забор, выбили окна в Конгрессе и навели там шороху».

По признанию режиссера, «охраннички в здании оказались совершенно не готовы» к появлению толп разъяренных сторонников Трампа.

«Они же привыкли целый день жрать бургеры и колой их запивать, — объясняет писатель. — Никто их не готовил к отражению волны народного гнева. Но все в итоге вели себя более-менее дружелюбно: это можно было бы даже назвать неким аналогом новогоднего карнавала, если бы дело обошлось без трупов. Но без них и не могло обойтись, потому что все были при оружии, бухие и под наркотой. Половина вообще прибежала туда только для того, чтобы натаскать себе сувениров».

Собеседник ФАН заявил, что операция по захвату Капитолия готовилась им уже очень давно: будучи в Штатах «на гастролях с группой «Ленинград», Барецкий активно создавал и координировал партизанские ячейки.

«Они вообще хотели для атмосферности на штурм с балалайками пойти, но я их отговорил, поскольку в таком случае «русский след» был бы очевиден, — заявил Барецкий. — Так что все нарядились кто во что горазд — например, в викингов. Но это, разумеется, не помогло: очевидно же, что вот так нагло и тупо ломануться в конгресс могли только наши люди, у которых тактика взятия всякого рода дворцов вписана в генетический код!»

Шоумен опасается, что теперь ЦРУ потребует его выдачи как главного зачинщика тех скорбных для американской демократии событий — и поэтому «залег на дно».