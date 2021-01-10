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На Западе раскритиковали Киев за продолжение проекта водного пути Е40

На Западе раскритиковали Киев за продолжение проекта водного пути Е40

Москва, 10 января. На Западе раскритиковали решение Киева отказаться от остановки дноуглубительных работ на Припяти в рамках прокладки водного пути Е40. О заявлении неправительственных западных организаций в адрес украинского руководства подробнее рассказали журналисты британского издания The Guardian. Они объяснили, почему Киев вызывает раздражение у Запада отказом остановить проект водного пути.

На Украине предполагают, что проект Е40 позволит соединить Балтику и Черное море судоходной трассой, длина которой будет равна двум тысячам километров. Путь намечен в обход России. Украинская компания «Соби» объявила о старте работ по углублению дна реки Припять — необходимо расширить водный путь до 35 метров, а также углубить дно на 1,6 метра. Путь пролегает на территориях Украины, Белоруссии и Польши. Этот амбициозный проект вызывает несколько серьезных вопросов, на которые обратили внимание британские журналисты.

Они отметили, что работы по углублению дна Припяти проходят в непосредственной близости от Чернобыльской АЭС. Сейчас строители разрыли реку в пяти разных местах, которые находятся в десяти километрах от реактора. Примечательно, что Киев, принимая решение о старте работ в рамках этого проекта, закрыли глаза на позицию Международного агентства по атомной энергии, которое призывало оставить в покое подвергшуюся загрязнению Чернобыльскую зону отчуждения. Против проведения работ также выступают Всемирный фонд дикой природы, Save Polesia и BirdLife.

Специалисты французской негосударственной организации по контролю за радиоактивностью в западном регионе (Acro) предупредили о риске радиологического воздействия на Днепр, в который впадает Припять. Киевская власть игнорирует все предупреждения, вызывая раздражение на Западе.

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