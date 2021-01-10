Москва, 10 января. На Западе раскритиковали решение Киева отказаться от остановки дноуглубительных работ на Припяти в рамках прокладки водного пути Е40. О заявлении неправительственных западных организаций в адрес украинского руководства подробнее рассказали журналисты британского издания The Guardian. Они объяснили, почему Киев вызывает раздражение у Запада отказом остановить проект водного пути.

На Украине предполагают, что проект Е40 позволит соединить Балтику и Черное море судоходной трассой, длина которой будет равна двум тысячам километров. Путь намечен в обход России. Украинская компания «Соби» объявила о старте работ по углублению дна реки Припять — необходимо расширить водный путь до 35 метров, а также углубить дно на 1,6 метра. Путь пролегает на территориях Украины, Белоруссии и Польши. Этот амбициозный проект вызывает несколько серьезных вопросов, на которые обратили внимание британские журналисты.

Они отметили, что работы по углублению дна Припяти проходят в непосредственной близости от Чернобыльской АЭС. Сейчас строители разрыли реку в пяти разных местах, которые находятся в десяти километрах от реактора. Примечательно, что Киев, принимая решение о старте работ в рамках этого проекта, закрыли глаза на позицию Международного агентства по атомной энергии, которое призывало оставить в покое подвергшуюся загрязнению Чернобыльскую зону отчуждения. Против проведения работ также выступают Всемирный фонд дикой природы, Save Polesia и BirdLife.

Специалисты французской негосударственной организации по контролю за радиоактивностью в западном регионе (Acro) предупредили о риске радиологического воздействия на Днепр, в который впадает Припять. Киевская власть игнорирует все предупреждения, вызывая раздражение на Западе.