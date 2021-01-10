Юрист рассказал, чем может закончиться конфликт Краснова и артиста из «Интернов»

Обычно обе стороны после обоюдной драки, если сразу не примирились, бегут в полицию и травмпункт. Об этом в интервью ФАН рассказал юрист Алексей Гудас.

Беседа актера из сериала «Интерны» Сергея Попова с режиссером и основателем театра «Театральный особняк» Леонидом Красновым закончилась потасовкой. Деятели культуры встретились в театре, где начали обсуждать собственные достижения. В результате актер получил от режиссера удар по лицу. При этом сам Леонид Краснов считает, что драки не было. По его словам, все началось с того, что Попов перед праздниками остался без квартиры и попросил остаться в театре.

«Внезапно он начал махать руками у моего лица. Тогда я сказал: «Ты же понимаешь, что теперь мне придется встать и тебя наказать?» Собственно, встал и наказал. Не было никакой драки. Я просто его осадил. Но он мгновенно вызвал полицию», — заявил режиссер.

Краснов считает, что его собеседник таким способом просто пытается привлечь к себе внимание, так как никакой особой известности у него нет. Поэтому он воспользовался случаем и выжал из ситуации все возможное. По его словам, обиды на актера он не держит и продолжит с ним общение. Актер Сергей Попов ситуацию никак не прокомментировал.

В свою очередь появилось сообщение о том, что полиция проводит проверку по факту избиения актера «Театрального особняка» Сергея Попова. Отмечается, что в конфликте принимали участие три человека.

«В полицию поступило сообщение, что на Библиотечной улице дерутся три человека. Как выяснил прибывший наряд, художественный руководитель «Театрального особняка» Леонид Краснов ударил своего подчиненного Сергея Попова», — сообщили в полиции.

Известный юрист Алексей Гудас в интервью корреспонденту Федеральному агентству новостей рассказал о том, чем может обернуться для Леонида Краснова конфликт с Сергеем Поповым, если дело дойдет до судебных разбирательств.

«Обычно порядок при подобных конфликтах такой: нужно обратиться в полицию с заявлением о совершении преступления и провести медицинскую экспертизу, которая установит степень тяжести здоровью. Статья 116 УК РФ гласит, что для определения степени тяжести вреда под поверхностными повреждениями понимают такие увечья: ушиб мягких тканей; кровоподтеки; ссадины; гематомы; поверхностные раны; другие повреждения, которые не связаны с кратковременным расстройством здоровья, не привели к утрате трудоспособности и не могут считаться как повреждения, которые привели к нетрудоспособности гражданина. Ответственность — до двух лет лишения свободы», — сказал собеседник ФАН.

Алексей Гудас также рассказал о том, что стороны конфликта после стычек регулярно идут в полицию и медицинские учреждения, чтобы зафиксировать побои. Однако, отметил юрист, обычно такие ссоры заканчиваются примирением сторон.

«Обычно обе стороны после обоюдной драки, если сразу не примирились, бегут в полицию и травмпункт, чтобы [там] зафиксировали повреждения. А потом идут на мировую», — резюмировал Алексей Гудас.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что сотрудники правоохранительных органов республики задержали 19-летнего молодого человека, подозреваемого в резонансном преступлении. Его обвиняют в убийстве бойца ММА в Дагестане.