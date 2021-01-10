Финансовый аналитик: нефть будет дорожать, а рубль — дешеветь

В первые послепраздничные дни стоимость нефть марки Brent значительно выросла — она впервые с 25 февраля прошлого года достигла отметки свыше 56 долларов за баррель. Возможности для дальнейшего роста цен на углеводороды еще не исчерпаны, однако рубль это не спасет, уверен финансовый и биржевой аналитик Степан Демура. Об этом он заявил в комментарии корреспонденту ФАН.

«Цены на нефть растут, потому что они должны были расти. Цели по Brent были поставлены от 60 до 65 долларов, так что им ещё есть куда повышаться. В ближайшее время мы это увидим», — уверен Степан Демура.

Одновременно будут расти и цены на бензин, считает собеседник ФАН. По его мнению, это связано с механизмами регулирования цен, с налоговой и акцизной нагрузкой.

«Цены на бензин у нас никогда не снижаются в принципе, поэтому они будут продолжать расти и дальше, — сказал он. — Поэтому я не думаю, что в ближайшее время возможно снижение цен на бензин. Даже при падении цен на нефть, которое должно начаться после достижения цели в районе 60–65 долларов по Brent», — рассуждает Демура.

При этом, по мнению аналитика, колебания цен на нефть никак не отразятся на курсе рубля. Несмотря на его укрепление в настоящее время, в отдаленной перспективе позиции рубля выглядят далеко не радужными, и очень скоро российская валюта опять начнет дешеветь.

«Рубль давно отвязался от цен на нефть, — считает Степан Демура. — Возможно, перед своим последним плаванием он еще немножко укрепится, но, возможно, что этого и не произойдет. Потому что смотрите, как выросли цены на нефть за последние полгода, и как при этом практически стоит на месте или ослабел рубль. Связи нет никакой. Рубль готовится к своему последнему плаванию. Рекомендую свечки ставить за упокой рубля».

Аналитик допускает, что ещё возможно укрепление рубля, но оно будет незначительным и краткосрочным. Доллар же, напротив, усиливает свои позиции и готовится к мощному взлету, уверен собеседник ФАН. Несмотря на политические потрясения в США, на общемировых рынках продолжается рост, и это способствует укреплению основной мировой валюты.

«Доллар сейчас вошел в разворотное окно для низов годового цикла, это январь-февраль, — сказал Степан Демура. — Сейчас на рынках рекордная короткая позиция по доллару, поэтому доллар готовится к мощнейшему рывку наверх. Он начнет расти на Форексе по отношению ко всем валютам. Ликвидности много, все бегут в рисковые активы, вот все и растет. Сейчас с ликвидностью долларовой начнутся проблемы, и все начнет падать, а доллар расти».

Ранее ФАН писал, что экономисты рассматривают два сценария развития для российской валюты — позитивный и негативный.