На Украине раскрыли секретный план «освобождения» Крыма

Киев, 10 января. На Украине рассказали о подготовке штабом ВСУ секретной операции, которая должна была предотвратить воссоединение Крыма с Россией.

Начало подготовки операции было положено зимой 2014 года — с целью «защиты» Крыма ВСУ планировали перебросить на полуостров самые боеспособные подразделения ВДВ. По словам экс-заместителя СНБО Украины Сергея Кривоноса, который на тот момент руководил штабом ВДВ ВСУ, изначально провернуть все планировалось в начале марта. Украинская армия должна была присоединиться к дислоцированным на полуострове подразделениям и организовать "оборону" Крыма.

«Многие воинские части были ориентированы действовать согласно этому плану, чтобы отразить вероятные попытки захвата территорий. Среди них и части ВДВ: 25-я воздушно-десантная бригада и 79-я аэромобильная бригада. <...> Они должны были войти в Крым, занять позиции и усилить ту группировку в Крыму, которая была в то время в ВСУ», — рассказывает Кривонос, отмечая, что план «освобождения» Крыма должен был пройти в три этапа.

Он акцентировал внимание на том, что десантники готовы были вступить в бой с российской армией, однако приказа об атаке так и не поступило.

Ранее эксперт Владимир Паштецкий в комментарии Федеральному агентству новостей раскрыл экономические выгоды для Крыма при принятии судов из Великобритании.