Москва, 10 января. Популярная певица Пелагея тяжело переживала развод с хоккеистом Иваном Телегиным, но тяжелое событие, судя по всему, пошло ей на пользу. Артистка похудела и заметно похорошела. В своем Instagram-аккаунте певица показала модный образ в шубке из экомеха. Поклонники не узнали похорошевшую после развода Пелагею.

Певица решила сделать небрежную стрижку и избавиться от лишних килограммов. Эффектная и помолодевшая артистка собрала сотни комплиментов.

«Что не фото, то пожар. Нет слов, чтобы описать любовь! Поля, будьте счастливы», — с восхищением написала одна из поклонниц Пелагеи. «Пелагея, тебе очень идут молодежные одежды. Так и одевайся», — посоветовала вторая. «Вы просто супер. Не устаю восхищаться Вами», — отметила третья.

В мае прошлого года Пелагея подала на развод с Иваном Телегиным. Это произошло спустя полгода после фактического разрыва отношений. Спустя пару месяцев пара официально развелась.

Сейчас Пелагея уделяет как можно больше времени себе и своей дочери Таисии. Заседание суда о разделе имущества состоится в наступившем году. Известно, что после развода хоккеист должен выплачивать 25% своего дохода в качестве алиментов. По слухам, Пелагея запретила своему бывшему мужу, хоккеисту Ивану Телегину видеться с их дочерью. Но в Рождество семья воссоединилась.