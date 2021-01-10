Профессор психологии объяснил, как с праздников вернуться к работе с хорошим настроем

Близится окончание новогодних праздников, и вместе с этим возникает вопрос, как перестроиться из режима выходных в нормальное рабочее русло. Для многих россиян это большой стресс. О том, как минимизировать его и пойти на работу с удовольствием, в интервью ФАН рассказал заведующий кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ Александр Асмолов.

«Во-первых, для того, чтобы после выходных с удовольствием вернуться к исполнению своих служебных обязанностей, работа сама по себе должна иметь смысл для человека, быть ценностью и способствовать его самореализации, — считает эксперт. — Во-вторых, крайне важно иметь на ней перспективы. Это действительно необходимо. Есть старая сибирская притча: «Когда лошадь сбивается с копыт во время пурги, ее не надо похлестывать, ей надо повыше поднять голову. И тогда ее бег становится ровным и грациозным». Также и нам надо видеть перспективы, ради чего мы живем, и тогда мы легко выйдем на свои работы, не испытывая ощущения потери после 10 дней беззаботного отдыха».

Вместе с тем, продолжил профессор, не существует единых для всех психологических техник, которые помогают более успешно перестроиться на рабочий лад.