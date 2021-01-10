Профессор психологии объяснил, как с праздников вернуться к работе с хорошим настроем

Близится окончание новогодних праздников, и вместе с этим возникает вопрос, как перестроиться из режима выходных в нормальное рабочее русло. Для многих россиян это большой стресс. О том, как минимизировать его и пойти на работу с удовольствием, в интервью ФАН рассказал заведующий кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ Александр Асмолов.
«Во-первых, для того, чтобы после выходных с удовольствием вернуться к исполнению своих служебных обязанностей, работа сама по себе должна иметь смысл для человека, быть ценностью и способствовать его самореализации, — считает эксперт. — Во-вторых, крайне важно иметь на ней перспективы. Это действительно необходимо. Есть старая сибирская притча: «Когда лошадь сбивается с копыт во время пурги, ее не надо похлестывать, ей надо повыше поднять голову. И тогда ее бег становится ровным и грациозным». Также и нам надо видеть перспективы, ради чего мы живем, и тогда мы легко выйдем на свои работы, не испытывая ощущения потери после 10 дней беззаботного отдыха».
Вместе с тем, продолжил профессор, не существует единых для всех психологических техник, которые помогают более успешно перестроиться на рабочий лад.
«Для каждого человека есть индивидуальные приемы выхода из тех или иных критических ситуаций. Тут как с одеждой на Новый год — вы выбираете именно ту, которая красит именно вас».