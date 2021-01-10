В Сети восхитились модным образом Пелагеи в шубке из экомеха

Москва, 10 января. Певица Пелагея, пережившая в прошлом году развод с мужем, хоккеистом Иваном Телегиным, поддержала один из современных трендов и опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию в шубке из экомеха. В Сети восхитились модным образом Пелагеи.

Пелагея старается следить за модными тенденциями и часто делится с подписчиками фотографиями, на которых она красуется в стильных образах. На этот раз исполнительница решила остановить свой выбор на верхней одежде из искусственного меха — шоколадной шубе-чебурашке прямого кроя с накладными карманами.

«Нереально мягкая и теплая чебурашка. <...> Даже когда кажется, что ситуация безвыходная — выход есть всегда, просто иногда надо посмотреть в другую сторону», — написала звезда сцены.

Образ певица дополнила джинсами и серым укороченным джемпером. Фанаты пришли в восторг, увидев свежую публикацию.

«Поля, вы невозможная красотка!», Стильно красиво, тебе очень идет», «Ничего более красивого не видела давно! Идеологу и исполнителю — браво! А дорогая Пелагея Сергеевна — просто красивая женщина», «Подняли настроение, очень идет образ! С вами очень тепло и уютно», — восхитились поклонники.

Ранее сообщалось, что Пелагея и Иван Телегин ради дочери Таисии вместе отпраздновали Рождество. В полном составе семья собралась в одном из московских ресторанов. Поклонники Пелагеи пришли в восторг, увидев, что семья воссоединилась, хоть и на праздник.