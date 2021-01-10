Брутер исключил принудительное отстранение Трампа от должности президента США

Принудительное отстранение президента Соединенных Штатов Америки от его должности является большим стрессом для всей политической системы страны. Об этом в интервью ФАН рассказал политолог Международного центра политических исследований Владимир Брутер.

Ранее вице-президент США Майк Пенс заявил, что в отношении действующего главы американского государства может быть применена 25-я поправка к конституции в том случае, если тот «станет более нестабильным». Эти слова заместителя Дональда Трампа были переданы источником в его окружении телеканалу CNN, который и сделал их достоянием общественности.

«Если это произойдет, Пенс сам станет президентом страны, — объяснил Брутер. — Кабинет министров должен проголосовать за введение в действие 25-й поправки в связи с тем, что его прямой руководитель более не в состоянии выполнять свои обязанности. Однако, поскольку состав администрации составляется самим президентом, случаев таких демаршей еще не было. Вообще, они представляются совершенно немыслимыми, но в ситуации с Трампом такое возможно, хоть и маловероятно».

Между тем, заметил политолог, злосчастная поправка к конституции в свое время действительно принималась для того, чтобы отстранять от власти «потерявших связь с реальностью политиков» — однако по «совершенно иным причинам, нежели Трамп».

«Ее необходимость была осознана руководством США после убийства президента Джона Кеннеди, чтобы не допустить безвластия в стране, — сказал эксперт. — Она могла пригодиться после ранения Рональда Рейгана, когда тот оказался в больнице, и возник вопрос о возможности президентом США выполнять свои обязанности — однако даже тогда применять эту поправку не стали».

Собеседник ФАН убежден, что Пенс не питает честолюбивых замыслов относительно отстранения Трампа от должности, в результате которого он сам бы (хоть и ненадолго) стал главой государства и в таком качестве вошел бы в историю Соединенных Штатов.

«Для него это большой вызов, — считает Брутер. — Таких ситуаций умным политикам лучше избегать, так что если Трамп не будет выбрасывать никаких номеров, то со стороны его вице-президента не последует никаких недружественных действий».

По словам политолога, схожим мнением обладает и избранный президент США Джозеф Байден, не раз публично высказывавшийся против идеи объявления импичмента Трампу, которую активно продвигает конгрессмен-демократ и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.