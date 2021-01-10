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Брутер исключил принудительное отстранение Трампа от должности президента США

Брутер исключил принудительное отстранение Трампа от должности президента США

Принудительное отстранение президента Соединенных Штатов Америки от его должности является большим стрессом для всей политической системы страны. Об этом в интервью ФАН рассказал политолог Международного центра политических исследований Владимир Брутер.

Ранее вице-президент США Майк Пенс заявил, что в отношении действующего главы американского государства может быть применена 25-я поправка к конституции в том случае, если тот «станет более нестабильным». Эти слова заместителя Дональда Трампа были переданы источником в его окружении телеканалу CNN, который и сделал их достоянием общественности.

«Если это произойдет, Пенс сам станет президентом страны, — объяснил Брутер. — Кабинет министров должен проголосовать за введение в действие 25-й поправки в связи с тем, что его прямой руководитель более не в состоянии выполнять свои обязанности. Однако, поскольку состав администрации составляется самим президентом, случаев таких демаршей еще не было. Вообще, они представляются совершенно немыслимыми, но в ситуации с Трампом такое возможно, хоть и маловероятно».

Между тем, заметил политолог, злосчастная поправка к конституции в свое время действительно принималась для того, чтобы отстранять от власти «потерявших связь с реальностью политиков» — однако по «совершенно иным причинам, нежели Трамп».

«Ее необходимость была осознана руководством США после убийства президента Джона Кеннеди, чтобы не допустить безвластия в стране, — сказал эксперт. — Она могла пригодиться после ранения Рональда Рейгана, когда тот оказался в больнице, и возник вопрос о возможности президентом США выполнять свои обязанности — однако даже тогда применять эту поправку не стали».

Брутер исключил принудительное отстранение Трампа от должности президента США

Собеседник ФАН убежден, что Пенс не питает честолюбивых замыслов относительно отстранения Трампа от должности, в результате которого он сам бы (хоть и ненадолго) стал главой государства и в таком качестве вошел бы в историю Соединенных Штатов.

«Для него это большой вызов, — считает Брутер. — Таких ситуаций умным политикам лучше избегать, так что если Трамп не будет выбрасывать никаких номеров, то со стороны его вице-президента не последует никаких недружественных действий».

По словам политолога, схожим мнением обладает и избранный президент США Джозеф Байден, не раз публично высказывавшийся против идеи объявления импичмента Трампу, которую активно продвигает конгрессмен-демократ и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.

«Байден не хочет начинать свое президентство с таких вот фокусов, — объяснил эксперт. — Он, конечно, был бы не против, если бы действующий президент ушел в отставку сам, или его сместил Пенс вместе с остальной администрацией США. Но инициировать процедуру бессмысленного импичмента, который, скорее всего, ничем не закончится, за неделю до своего вступления в должность, ему точно не нужно. Байден и так уже почти президент».

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