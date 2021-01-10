Ляйсан Утяшева показала фигуру в купальнике на Мальдивах

Москва, 10 января. Прославленная гимнастка и супруга резидента Comedy Club Павла Воли Ляйсан Утяшева показала своим подписчикам фотографию, сделанную на Мальдивах. Снимок знаменитость опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

Многие российские звезды встретили 2021-й год не в России, а в теплых краях. К примеру, певица Ольга Бузова и ее бойфренд, рэпер Давид Манукян улетели на Мальдивы, туда же отправилась и семья футболиста Дмитрия Тарасова.

35-летняя телеведущая Ляйсан Утяшева вместе с супругом и детьми тоже отдыхают в жарких странах. Знаменитость часто делится со своими фанатами снимками с побережья океана. На этот раз двукратная чемпионка Европы опубликовала серию фотографий, на который она запечатлена в разных купальниках.

«Легендарный фотограф @pavelvolyaofficial и начинающая модель, Ляйсан Утяшева, представляют серию купальников. Ваш выбор?» — задала вопрос фанатам спортсменка.

Фанаты пришли в восторг, увидев свежую подборку кадров, и в очередной раз восхитились шикарной фигурой гимнастки, которая продемонстрировала подтянутые формы в бикини. На одном из кадров запечатлен ее муж Павел Воля, решивший сесть «на шпагат».

«Спортивная фигура. Ее сразу видно!», «Какие вы молодцы, классная пара! Шпагат — супер», «Шикарная фотосессия», «Леся — красотка», «Какие красивые ноги», — осыпали комплиментами своего кумира довольные фанаты.

Ранее Павел Воля показал поклонникам, как отдыхает с семьей на Мальдивах. Он обнародовал снимки, на которых запечатлены его супруга и дети. На одной из фотографий юморист заключил в теплые объятия своего наследника, а на другой — София обвила руками шею папы и нежно прижалась к нему.