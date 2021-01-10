Максим Браматкин: чем запомнился внезапно скончавшийся актер

Скончался популярный актер театра, кино и телевидения, режиссер и сценарист Максим Браматкин. Федеральное агентство новостей расскажет, чем запомнился телезрителям российский артист.

В Москве на 42-м году жизни скончался актер и режиссер Максим Браматкин. Смерть артиста подтвердил его близкий друг и коллега Донатас Грудович. Он признался, что за неделю предчувствовал, что Браматкина скоро не станет, но так и не успел повидаться со своим товарищем.

«В телефоне от него непрочитанное сообщение: «C новым годом, извини — я спал». Самое страшное — предчувствовал за неделю, но так и не доехал до него. От себя могу сказать ,что последние наши годы с ним были плодотворными и он был большой молодец, мы сняли с ним четыре фильма за этот короткий срок», — написал Грудович в своем аккаунте в Facebook.

Режиссер добавил, что Максим был очень дисциплинирован, особенно в последнее время, и буквально расцветал в кадре. Но потом он начал угасать дома без работы, что не лучшим образом сказывалась и на здоровье.

Биография

Максим Браматкин родился 5 января 1980 года. В 1986 году начал учебу в школе №344. После окончания школы в 1997 году поступил на актерский факультет Высшего театрального училища им. Щукина (курс Ю. Шлыкова, окончил в 2001 году) и Школу кино и телевидения «Интерньюс».

Фильмы

В своей первой картине снялся еще во время учебы. В 1999 году он сыграл в сериале «Простые истины». Роль, конечно, досталась эпизодическая (серия «Дурь»), но с чего-то надо было начинать. Уже через год Максим Браматкин сыграл роль матроса в фильме «Остановка по требованию».

После окончания учебы начал еще более плодотворную работу в кино. В 2001 году вышел сериал «FM и ребята». Персонаж Максима Герман появился почти в двух десятках серий. Стоит отметить, что Браматкин смог проявить себя и как сценарист в фильме 2003 года «Герой нашего племени».

Одной из ярких ролей Максима Браматкина стала роль бармена Паши в фильме «Клуб 69» (2007 года). В 2008 году выходит сразу два фильма: «Воротилы» и «Воротилы. Быть вместе». Тут Максиму впервые досталась главная роль — Николай Майоров по прозвищу «Майор». По сюжету четверо друзей — Николай Майоров, Всеволод Бородин (Александр Пашков), Дмитрий Калинин (Дмитрий Орлов) и Михаил Валенков (Максим Радугин) — со студенческой скамьи начинают заниматься малым бизнесом. Их взросление совпало с развалом страны и становлением России. Спустя несколько лет друзья становятся настоящими воротилами бизнеса.

После этого актера заметили, и он перестал сниматься в эпизодах. Максим снялся почти во всем сезоне сериала «Голоса» (2010 год), не считая последней серии. Герой Максима, по профессии программист, относится ко всему происходящему как к увлекательному приключению. Позже исполнил заметные роли в картинах «Шериф» (Семен Варнаев), «Башня. Новые люди» (Серега), «Новогодний рейс» (Мишка), «Второе зрение» (Николай Полежаев), «Семь пар нечистых» (Бобер), «Лапси» (Ваня Большой), «Агентство О.К.О.» (Федоров).

Актер признался, что не верит в приметы, но любит использовать их в корыстных целях. Например, в детстве, когда дорогу перебегала черная кошка и все боялись идти вперед, отважный Максим делал первый шаг. Это всегда приносило ему удачу. Максим признавался, что особенно эффектно этот жест действует на девушек.

Максим Браматкин является лауреатом приза «Подзорная труба» Фестиваля действительного кино «Кинотеатр.doc» (номинация «За лучший дебют») за короткометражный киноанекдот «Подарок». Читал детские рассказы на YouTube-канале «Читалкин». У Максима Браматкина осталась дочь Валентина 2001 года рождения.

Фильмография Максима Браматкина

1999 — «Простые истины»;

2000 — «Остановка по требованию»;

2001 — «FM и ребята»;

2002 — «Кодекс чести-1»;

2002 — «Звезд»;

2003 — «Москва. Центральный округ»;

2003 — «Герой нашего племени» - сценарист;

2003 — «Время – деньги»;

2004 — «Узкий мост»;

2004 — «Даша Васильева. Любительница частного сыска-3»;

2005 — «Таксистка-2»;

2005 — «Солдаты-4»;

2005 — «Май»;

2005 — «За все тебя благодарю»;

2005 — «Бриллианты для Джульетты»;

2005 — «Авантюристка»;

2006 — «Студенты International»;

2006 — «Иностранцы»;

2006 — «Девять жизней Нестора Махно»;

2007 — «Клуб 69»;

2007 — «Экстренный вызов»;

2008 — «Гитлер капут!»;

2008 — «Воротилы»;

2008 — «Воротилы. Быть вместе»;

2010 — «Шериф»;

2010 — «Небо в огне»;

2010 — «Назад в СССР»;

2010 — «Море Желаний»;

2010 — «Голоса»;

2010 — «Блюз-кафе»;

2010 — «Башня»;

2010 — «220 вольт любви»;

2009 — «Отблески»;

2011 — «Чокнутая»;

2011 — «Светофор»;

2011 — «Москва. Три вокзала»;

2011 — «Карамель»;

2011 — «Бездельники»;

2011 — «Башня. Новые люди»;

2012 — «Чрезвычайная ситуация»;

2013 — «Кукловоды»;

2013 — «Кремень. Освобождение»;

2013 — «Дело чести»;

2014 — «Соседи» - сценарист;

2014 — «Семейный бизнес»;

2014 — «Новогодний рейс»;

2015 — «Последний герой»;

2015 — «Как я стал русским»;

2015 — «Выжить после-2»;

2016 — «Пятая стража»;

2016 — «Ольга»;

2016 — «Второе зрение»;

2018 — «Семь пар нечистых»;

2018 — «Лапси»;

2019-2020 — «Агентство О.К.О.»;

2019 — «Магомаев»;

2019 — «Котел»;

2020 — «Гусар».

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о списке фильмов, съемки в которых обернулись для актеров чередой смертей. Среди лент, которые наводят на мысль о мистическом совпадении, можно назвать «Ночной дозор» Тимура Бекмамбетова.