Россиянам назвали срок действия иммунитета против коронавируса

Канберра, 10 января. Австралийские ученые выяснили, как долго сохраняется иммунитет к коронавирусу. Для этого они проанализировали клетки иммунной памяти тех, кто уже перенес это заболевание.

В ходе эксперимента выяснилось, что клетки иммунной памяти существуют не менее восьми месяцев. При этом содержание антител в организме начинает снижаться с 20 дня после заражения.

А вот число В-лимфоцитов памяти, которые распознают рецептор, связывающий домен или нуклеокапсидный белок коронавируса, увеличилось к 150 дню с момента инфицирования. И даже после исчезновения симптомов заболевания они надолго сохраняются.

«Эти результаты важны, потому что они определенно показывают, что пациенты, инфицированные вирусом, вызывающим COVID-19, действительно сохраняют устойчивость к болезни», — объяснил руководитель научного исследования.

Полученные данные объясняют, почему регистрируется так мало случаев повторного заражения коронавирусом. Кроме того, результаты исследования дают надежду на то, что вакцины против COVID-19 защитят людей в течение длительного времени.

Ранее специалисты предупредили о наиболее долгосрочных симптомах коронавируса. Некоторые из них могут сохраняться у переболевшего человека даже спустя полгода после выздоровления.