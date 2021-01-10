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Звезда сериала «Кухня» откровенно рассказал, какое желание загадал Деду Морозу

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Звезда сериала «Кухня» откровенно рассказал, какое желание загадал Деду Морозу

Москва, 10 января. Популярный российский актер театра и кино Виктор Хориняк, получивший широкую известность благодаря роли бармена Константина Анисимова в сериале «Кухня», откровенно рассказал, как на него повлияла пандемия коронавируса, и вспомнил трогательные моменты из далекого прошлого — детства. В разговоре с «Телепрограммой» артист также поделился интересными деталями о российской премьере фильма «Последний богатырь. Корень зла».

Новинка является второй частью «Последнего богатыря». Сюжет познакомит зрителей с истоками древнего зла, с которым героям пришлось столкнуться в первом фильме, и покажет захватывающую борьбу былинных богатырей. Как оказалось, после «Последнего богатыря» в интернет-магазинах стали популярны карнавальные костюмы богатырей. 

«Узнаваемость у детской аудитории у меня пришла с «Кухней», поэтому в моей жизни ничего сильно не изменилось. А успех фильма  — заслуга команды продюсеров и съемочной группы. Радует, что на производство сказок стали тратить больше времени, денег, сил», — прокомментировал Виктор Хориняк.

Актер подробно объяснил, почему было выбрано такое название для второй части фильма и с каким злом борется его герой Иван. По словам Хориняка, «Иван по-прежнему сталкивается со сказочными персонажами, которые воплощают зло».

«Но, в первую очередь, он борется со злом, которое находится внутри него. Человек — существо не однобокое, он не может взять и по щелчку мгновенно измениться. Так же как невозможно избавиться от каких-то привычек, чтобы не осталось никакого следа», — заметил собеседник издания.

Пандемия коронавирусной инфекции сильно ударила практически по всем сферам жизни. Она повлияла и на людей. По собственному признанию Виктора, у него складывается ощущение, что ситуация долгое время не изменится.

«Если вы спрашиваете, есть ли у меня антитела, то нет. А миновал ли? Такое ощущение, что это никого не обойдет», — поделился своими мыслями актер.

Звезда сериала «Кухня» откровенно рассказал о своих тайных желаниях. В детстве практически каждый ребенок с нетерпением ждал подарка от Деда Мороза — Виктор не исключение. В одном из писем главному волшебнику страны актер попросил домашнего питомца. Оказывается, артист всегда хотел собаку.

«Надеюсь, многое еще предстоит. Стараюсь полноценно насыщать свою жизнь», — поделился он ожиданиями от наступившего 2021-го года.

К слову, комедия «Последний богатырь: Корень зла» принесла за первую неделю проката более одного миллиарда рублей. Пока это лучший показатель среди прокатных фильмов после ограничений из-за пандемии. «Последний богатырь: Корень зла» — это совместная работа студии Disney, компании Yellow, Black and White и «России». Режиссером проекта выступил Дмитрий Дьяченко.

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