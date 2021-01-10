Актриса Анна Банщикова восхитила поклонников фигурой в купальнике

Москва, 10 января. Российская актриса театра и кино Анна Банщикова, получившая широкую известность благодаря ролям в фильмах «Мангуст», «Лебединый рай», «Сонька Золотая Ручка», восхитила фанатов свежими кадрами, на которых она запечатлена в купальнике. Подписчики заметили, что многодетная мать выглядит потрясно.

Артистка нередко публикует на своей странице в Instagram фотографии, которые приоткрывают завесу личной жизни. Сейчас знаменитость вместе с супругом, адвокатом Всеволодом Шахановым, двумя сыновьями Михаилом и Александром, а также дочкой Машей отдыхают в Майами. Там же большая семья провела рождественские праздники.

Отдых им обходится недешево. Семья остановилась в пятизвездочном отеле на берегу Атлантического океана. Цена номеров за сутки составляет от 65 тысяч до 500 тысяч рублей.

Родившая троих детей Анна Банщикова показала солнечную фотографию в черном купальнике, подчеркивающем все изгибы ее тела. Многие подписчики звезды телеэкранов отметили, что у их кумира идеальная фигура.

«Когда утро действительно доброе», — написала знаменитость под постом.

Фанаты мимо этой публикации не прошли и буквально засыпали многодетную мать комплиментами и словами восхищения.

«Какая вы стройняшка!», «Фигурка — загляденье», «Анечка, как Вы красивая!», «И она родила троих!?» — написали подписчики актрисы.

Анна Банщикова ранее опубликовала снимок из детства — фотография сделана на новогоднем утреннике в детском саду. На нем она одета в самый популярный костюм всех советских елок — в белое пышное платье шили из марли. Редкие семейные кадры показали и другие российские звезды. Подробнее — по ссылке.