Богатые много платят: самые дорогие свадьбы российских звезд

Некоторые российские звезды и просто известные богатые люди пытаются скрыть подробности своих отношений, но когда дело доходит до бракосочетания — многие сдаются и раскрывают карты. Некоторые из них даже хвастаются тем, что им удалось организовать самую дорогую и помпезную свадьбу.

Свадьба является важнейшим событием в жизни для многих людей. Для того, чтобы сделать торжество особенным и запоминающимся, жених с невестой готовы на любые траты, лишь бы праздник получился таким, как они мечтали. Большинство россиян проводят мероприятия на Родине в кругу самых родных и близких. Но когда дело касается знаменитостей, по понятным причинам, размах достигает немыслимых масштабов.

Свадьба за 50 тысяч

Российское общество поразила новость о том, что 8 января поющая телеведущая Ольга Бузова и блогер Давид Манукян поженились на Мальдивских островах. Видеозапись регистрации брака звездной пары, попавшая в Сеть, сразу же стала предметом бурного обсуждения. Однако люди судачат не о самой свадьбе, а о том, во сколько она обошлась молодоженам.

Те, кто отдыхал на Мальдивах, прекрасно знают, что многие отели предлагают отдыхающим провести символическую брачную церемонию, стоимость услуги ровна 700 долларов. — около 52 тыс. рублей.

Правда, не всем верится в то, что звезды действительно поженились — поскольку церемония прошла на Мальдивах, скорее всего, обряд обмена кольцами не имеет никакой юридической силы. Отметим, для певицы подобное не впервой. В 2013 году на Мальдивах Бузова вышла замуж за своего экс-супруга Дмитрия Тарасова.

Размах, с которым Бузова и Манукян провели мероприятие, поражает своей скромностью. Именно поэтому Федеральное агентство новостей составило топ-5 шикарных обрядов бракосочетания, организованных отечественными звездами.

Регина Тодоренко и Влад Топалов

Пара отгуляла свадьбу в Италии в 2019 году. В Сорренто Регина и Влад позвали близких и друзей. Прилетели около 50 гостей. Основными статьями расходов были отнюдь не авиабилеты, а аренда одной из шикарных итальянских вилл на побережье Villa Astor — около 4,5 млн руб. в неделю.

Одна из существенных строк в смете расходов на свадьбу — это декорирование площадки: шикарные арки и композиции цветов обычно превышают расходы на наряды и кольца. Влад и Регина обменивались клятвами верности и кольцами в окружении сотен живых цветов. Первый танец молодожены исполнили под композицию Moon River Карлы Бруни, а второй — под Shape of You Эда Ширана. Букет невесты поймала экс-ведущая «Орла и решки» Леся Никитюк. А Никита Ефремов — подвязку невесты.

Для официальной части Тодоренко выбрала пышный белый наряд с глубоким вырезом. Телеведущая заказала его в одном из столичных модных домов за 1,2 миллиона рублей. Второй наряд обошелся примерно в 3,5 млн руб. Певец же был в классическом костюме.

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко

Футболист Дмитрий Тарасов, известный широкой аудитории как бывший муж Ольги Бузовой, сыграл свадьбу с моделью Анастасией Костенко. Женился спортсмен третий раз, однако из-за этого торжество не стало менее пышным. Сначала молодожены обвенчались в храме Сорока Севастийских Мучеников. А вечером веселились в центре Москвы в банкетном зале отеля Ritz-Carlton со 150 гостями.

Вели праздник Виктория Лопырева и Николай Басков. Музыкальное сопровождение вечера было от Светланы Лободы, Мота, Бьянки и кавер-группы «Жулики». Один только торт стоил почти полмиллиона рублей. По подсчетам, футболист потратил на свадьбу не меньше 15 млн руб.

Саид Гуцериев и Хадижа Ужахова

Свадьбу Саида Гуцериева, сына олигарха Михаила Гуцериева, и Хадижи Ужаховой до сих пор обсуждает вся страна. Роскошное торжество на 600 гостей прошло в минувшие выходные в московском ресторане «Сафиса», а продолжилось в Лондоне. Отец жениха не поскупился на празднество — одно только платье невесты стоило 25 млн руб. Разговор о свадьбе года ведут не только отечественные СМИ, но и западные. Британский таблоид Mirror подсчитал, что торжество семье Гуцериевых обошлось примерно в 1 млрд евро.

В озвученную изданием сумму входят цветочное оформление ресторана, аренда зала в ресторане, двухметровый торт и автомобили Rolls-Royce. Гонорары звезд, выступивших на торжестве, обошлись более чем в три миллиона евро. Дженнифер Лопес «стоила» 1 млн евро, Стинг — 1,5 млн евро, Энрике Иглесиас — 500 тыс. евро, а Алла Пугачева — 300 тыс. евро.

Андрей Мельниченко и Александра Николич

Российский предприниматель, являющийся постоянным участником списка Forbes, женился в 2005 году на обладательнице титула «Мисс Югославия». Мельниченко и Николич повенчались в часовне, привезенной специально для этой цели из Подмосковья на Лазурный Берег. Гостей на свадьбе развлекали доставленные на пышное мероприятие Кристина Агилера, Уитни Хьюстон и вездесущий Энрике Иглесиас. Артисты получили за свое выступление по 3,5 млн долларов, а вся свадьба, по данным экспертов, обошлась ее организаторам почти в 30 млн долларов.

Алина Моносова и Павел Калтурин

Бизнесмен Павел Калтурин женился на дочери вице-президента финансовой корпорации «Система» в Завидово Тверской области. В курортном отеле Radisson Blu банкетный зал высотой был оформлен в виде вселенной и напоминал декорации из фильма «Аватар». Сами молодожены вместе с приглашенными акробатами парили в воздухе среди бутафорских планет и россыпи звезд.

Сама свадьба, как сообщают СМИ, обошлась ее организаторам в 60 млн руб., и это без учета гонораров, заплаченных знаменитым поп-исполнителям, выступившим на свадьбе. Свои лучшие хиты на мероприятии спели группа «Ленинград», Доминик Джокер и Полина Гагарина.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что психолог Марианна Абравитова сравнила свадьбы Ольги Бузовой и Анастасии Волочковой. По ее словам, на территории другого государства браки не признаются официальными, поэтому отношения нельзя назвать семейными.