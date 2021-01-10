Москва, 10 января. Звезды российского шоу-бизнеса показали своим поклонникам архивные фотографии, на которых они совсем еще дети. Фанаты пришли в восторг, увидев, какими в детстве были их кумиры. Российские звезды показали трогательные снимки из семейных архивов в своих Instagram-аккаунтах.

Сейчас родители покупают своим отпрыскам уже готовые костюмы, однако в советское время такой возможности не было, и часто на ребятах и в детских садах, и в школах можно было увидеть самодельные наряды. Российские звезды решили устроить своеобразные флешмоб и показать свои новогодние образы из далекого прошлого.

Российская актриса театра и кино Анна Банщикова уже в детстве нашла свое призвание. Таланты она чаще всего демонстрировала на утренниках. На снимке, который артистка опубликовала в своем Instagram-аккаунте, она одета в самый популярный костюм всех советских елок — в белое пышное платье шили из марли или старых платьев.

«Маленькая Анечка, праздничный наряд… Это было так давно, много лет назад!» — ностальгируют поклонники. «Все мы были когда-то снежинками», — добавила одна из фанаток актрисы.

Российский тележурналист, шоумен и актер Андрей Малахов с трепетом и теплом вспоминает годы детства. Уже в детском саду, по собственному признанию знаменитости, он состоял в фан-клубе фильма «Гусарская баллада» и Андрея Миронова.

Прославленная гимнастка и супруга резидента Comedy Club Павла Воли Ляйсан Утяшева показала фотографию, на которой она запечатлена на детском утреннике в самом любимом свитере, связанном мамой.

«Наступает пора новогодних елок. Фото, которое сделано много лет назад. Маленькая девочка в свитере, который связала мама. Теперь мама я, учусь вязать», — подписала архивную фотографию Ляйсан.

Футболист Андрей Аршавин решил удивить фанатов и скопировал свой детский карнавальный костюм.

«Мечты сбываются», — подписал спортсмен снимок.

Многие по знаменитости указали на сходство звездного отца и его сына Арсения.

«На первой фотографии подумала, что это Арсений», «Андрей здесь вылетай Арсюша», — отметили подписчики.

Популярная певица Светлана Лобода также решила показать поклонникам, как она выглядела в детстве. Артистка призналась, что была девочкой с характером. На опубликованной фотографии Лобода стоит на коньках, в платьице, штанах и красной шапочке. Оказывается, едва был сделан снимок, как девочка выбила два передних зуба, отправившись кататься на льду.

Недавно звезды отечественной эстрады показали поклонникам фотографии подарков, которые им преподнесли близкие и родные на Новый год. Некоторые презенты, действительно, шикарные и невероятно дорогие. Подробнее — по ссылке.