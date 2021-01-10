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Российские звезды показали трогательные снимки из семейных архивов

Российские звезды показали трогательные снимки из семейных архивов

Москва, 10 января. Звезды российского шоу-бизнеса показали своим поклонникам архивные фотографии, на которых они совсем еще дети. Фанаты пришли в восторг, увидев, какими в детстве были их кумиры. Российские звезды показали трогательные снимки из семейных архивов в своих Instagram-аккаунтах.

Сейчас родители покупают своим отпрыскам уже готовые костюмы, однако в советское время такой возможности не было, и часто на ребятах и в детских садах, и в школах можно было увидеть самодельные наряды. Российские звезды решили устроить своеобразные флешмоб и показать свои новогодние образы из далекого прошлого.

Российская актриса театра и кино Анна Банщикова уже в детстве нашла свое призвание. Таланты она чаще всего демонстрировала на утренниках. На снимке, который артистка опубликовала в своем Instagram-аккаунте, она одета в самый популярный костюм всех советских елок — в белое пышное платье шили из марли или старых платьев.

«Маленькая Анечка, праздничный наряд… Это было так давно, много лет назад!» — ностальгируют поклонники.

«Все мы были когда-то снежинками», — добавила одна из фанаток актрисы.

Российский тележурналист, шоумен и актер Андрей Малахов с трепетом и теплом вспоминает годы детства. Уже в детском саду, по собственному признанию знаменитости, он состоял в фан-клубе фильма «Гусарская баллада» и Андрея Миронова.

Российские звезды показали трогательные снимки из семейных архивов

Прославленная гимнастка и супруга резидента Comedy Club Павла Воли Ляйсан Утяшева показала фотографию, на которой она запечатлена на детском утреннике в самом любимом свитере, связанном мамой.

«Наступает пора новогодних елок. Фото, которое сделано много лет назад. Маленькая девочка в свитере, который связала мама. Теперь мама я, учусь вязать», — подписала архивную фотографию Ляйсан.

Российские звезды показали трогательные снимки из семейных архивов

Футболист Андрей Аршавин решил удивить фанатов и скопировал свой детский карнавальный костюм.

«Мечты сбываются», — подписал спортсмен снимок.

Многие по знаменитости указали на сходство звездного отца и его сына Арсения.

«На первой фотографии подумала, что это Арсений», «Андрей здесь вылетай Арсюша», — отметили подписчики.

Популярная певица Светлана Лобода также решила показать поклонникам, как она выглядела в детстве. Артистка призналась, что  была девочкой с характером. На опубликованной фотографии Лобода стоит на коньках, в платьице, штанах и красной шапочке. Оказывается, едва был сделан снимок, как девочка выбила два передних зуба, отправившись кататься на льду.

Российские звезды показали трогательные снимки из семейных архивов

Недавно звезды отечественной эстрады показали поклонникам фотографии подарков, которые им преподнесли близкие и родные на Новый год. Некоторые презенты, действительно, шикарные и невероятно дорогие. Подробнее — по ссылке.

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