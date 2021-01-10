Исхудавшая на Мальдивах Бузова испугала поклонников в Сети

Мале, 10 января. Фанаты известной певицы Ольги Бузовой уже давно привыкли опасаться за здоровье своего кумира. Неудивительно, ведь звезда регулярно прибегает к диетам и изнуряющим тренировкам.

На этот раз телеведущая решила скорректировать фигуру во время отдыха на Мальдивах, куда она отправилась в компании своего избранника, блогера Давида Манукяна. Периодически Бузова делится с подписчиками фрагментами упражнений, однако очевидно, что исхудавшее тело исполнительницы это результат не только тренировок. Некоторые из них осудили певицу за «выпирающие ребра».

«Очень худая! Надо бы ей поправиться на 10 кг», — написала одна из подписчиц. «Худая очень стала», — с сожалением отметил другой.

При этом подавляющее большинство пользователей социальной сети восхитились точеной фигурой кумира. Всего за несколько часов пост звезды набрал почти 473 тыс. лайков.

Своими достижениями певица регулярно хвастается в Instagram. Яркие фотографии с солнечного острова сменяют друг друга, радуя фанатов пестрыми купальниками. Бузова славится своей любовью к мини-бикини: девушка каждый день старается удивить поклонников новым комплектом.

«Сколько раз была на Мальдивах, и каждый раз наслаждаюсь и восхищаюсь этими цветами и красками природы», — поделилась Бузова.

Ранее она случайно опубликовала фотографию, на которой заметна оголенная грудь. Платье с глубоким декольте предательски открыло часть тела исполнительницы во время ночной фотосессии на Мальдивах. Бузова почти сразу удалился снимок, однако он успел распространиться по Сети.