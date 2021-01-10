Обгоревшие тела четырех человек найдены после пожара в Псковской области

Псков, 10 января. Пожар произошел в Псковской области на территории частного дома. Жертвами инцидента стали четыре человека, их тела нашли в ходе мероприятий по устранению последствий инцидента.

Трагедия произошла на территории населенного пункта Еремкино. Сигнал о возгорании поступил в экстренную службу в 22:56 по местному времени. Прибывшие на место событий спасатели зафиксировали горение дома, площадь которого составляла 6х8 метров. Локализовать пожар специалистам удалось к 23:25, полная ликвидация огня зарегистрирована в 00:20. ФАН публикует видео с места происшествия.

По предварительной версии, причиной пожара могло стать халатное отношение жильцов к правилам безопасного пользования отопительных устройств. В результате инцидента погибли двое мужчин и две женщины. Предположительно, незадолго до возгорания они распивали спиртные напитки.

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