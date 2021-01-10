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Названы опасные ошибки водителей при «прикуривании» автомобиля

Названы опасные ошибки водителей при «прикуривании» автомобиля

Москва, 10 января. Владельцы машин должны быть осторожны при «прикуривании» машины. Такой способ используется, чтобы завести автомобиль с севшим аккумулятором.

Ошибки при подзарядке автомобиля с севшим аккумулятором могут привести к поломке машины или к другим неприятностям. В первую очередь необходимо убедиться, что автомобиль находится в незаведенном состоянии.

Еще одним важным критерием является правильное присоединение двух автомобилей. Сначала необходимо подключать «плюсовой» провод донорского аккумулятора к «плюсовой» клемме батареи неисправной машины. Провод со значением «минус» в таком случае крепится на кузов или неокрашенные части мотора прикуриваемого транспортного средства.

Эксперты ранее дали советы по эксплуатации автомобиля в зимнее время года. Они рассказали, какие распространенные ошибки приводят к неисправности двигателя в холодную погоду.

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