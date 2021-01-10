Названы опасные ошибки водителей при «прикуривании» автомобиля

Москва, 10 января. Владельцы машин должны быть осторожны при «прикуривании» машины. Такой способ используется, чтобы завести автомобиль с севшим аккумулятором.

Ошибки при подзарядке автомобиля с севшим аккумулятором могут привести к поломке машины или к другим неприятностям. В первую очередь необходимо убедиться, что автомобиль находится в незаведенном состоянии.

Еще одним важным критерием является правильное присоединение двух автомобилей. Сначала необходимо подключать «плюсовой» провод донорского аккумулятора к «плюсовой» клемме батареи неисправной машины. Провод со значением «минус» в таком случае крепится на кузов или неокрашенные части мотора прикуриваемого транспортного средства.

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