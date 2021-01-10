Аналитики спрогнозировали стоимость доллара и евро до конца года

Москва, 10 января. Курс доллара в течение года будет варьироваться от 70 до 80 рублей, а евро составит примерно 82–92 рубля. Так считает специалист банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

Рубль к концу прошлого года постепенно укреплял свои позиции к иностранным валютам. На это повлияли положительные изменения на внешних мировых рынках.

«По нашему прогнозу, в 2021 году торговые диапазоны, в которых будет колебаться доллар США, — 70-80 рублей, а евро — 82-92 рубля», — пояснил Тимошенко.

Статистика показывает, что в прошлом году граждане России чаще продавали, а не покупали доллары и евро. Зимой 2020 года риски торможения мирового экономического спроса из-за COVID-19 спровоцировали ослабление рубля. Пики подорожания валюты наблюдались 31 марта, что связано с первой волной пандемии.

Нестабильная ситуация на рынке валют в августе связана с локальными и внешними факторами. Речь идет об отсутствии единого мнения касательно программы стимулирования экономики США и торговых спорах между Вашингтоном и Пекином.

Экономисты считают, что в новом году рубль будет развиваться по двум сценариям — позитивному и негативному. Сначала российская валюта может подешеветь к доллару из-за ситуации на нефтяном рынке, однако уже к середине года он начнет укреплять свои позиции.