Российская журналистка рассказала о встрече с Лукашенко-младшим

Минск, 10 января. Российская журналистка Наиля Аскер-Заде пообщалась с младшим сыном президента Белоруссии Александра Лукашенко Николаем. Молодой человек произвел на нее хорошее впечатление.

Николай Лукашенко показался журналистке приятным и скромным молодым человеком. Она отметила, что он показал себя совершенно неизбалованным и думающим собеседником.

«Николай производит впечатление неизбалованного, скромного, думающего человека», — написала она на своей странице в соцсети Instagram.

Наиля Аскер-Заде обсудила с сыном белорусского президента множество тем. Она призналась, что теперь понимает многочисленное внимание девушек к Николаю Лукашенко.

Украинский политолог Константин Бондаренко ранее предложил женить Николая Лукашенко на дочери президента Украины Владимира Зеленского. Он считает, что это позволит наладить отношения между Киевом и Минском.