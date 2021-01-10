Пушков усомнился в возможности Маска колонизировать Марс

Москва, 10 января. Слова американского предпринимателя Илона Маска о колонизации Марса являются всего лишь пиаром и бизнесом. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.

Создатель компании SpaceX и главный идейный вдохновитель Tesla в ближайшие шесть лет планирует отправить человека на Марс. Пушков сомневается в такой перспективе, об этом он написал в своем Twitter.

«Показатель серьезности намерений Маска колонизировать Марс может быть только один: если он лично отправится туда с первой экспедицией», — отметил сенатор.

Ранее ФАН писал, что Илон Маск возглавил пятерку богатейших людей на планете. Состояние бизнесмена оценивается в 185 миллиардов долларов.