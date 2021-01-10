Пенс может применить 25-ю поправку для отстранения Трампа

Вашингтон, 10 января. Президент США Дональд Трамп может быть отстранен от должности в соответствии с 25-й поправкой к конституции. Такое развитие событий допустил вице-президент страны Майк Пенс.

Речь идет о поправке о недееспособности президента. Она может быть применена в том случае, если большая часть администрации Трампа и вице-президент усомнятся в стабильности состояния главы государства. При таком раскладе место врио президента займет Пенс и будет исполнять его обязанности на протяжении рассмотрения Конгрессом дела о недееспособности Трампа.

Представитель демократов в сенате Чак Шумер и спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси ранее уже связывались с Пенсом по этому вопросу. Однако конкретного ответа вице-президент США еще не дал.

Несколько юридических компаний в США ранее обратились к Майку Пенсу с просьбой применить 25-ю поправку против президента Дональда Трампа. Руководители всех этих компаний являются яростными демократами, которые оказывают давление на главу государства.