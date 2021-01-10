ВС Индонезии сообщили о нахождении вероятного места крушения Boeing

Джакарта, 10 января. Спасатели обнаружили вероятное место крушения индонезийского Boeing 737-500. Фрагменты воздушного судна нашли в акватории Яванского моря на глубине 23 метров.

Информацией об этом с журналистами поделился командующий вооруженных сил республики Хади Тьяджанто. По его словам, специалисты убеждены в достоверности своего предположения о выявлении места, где разбился лайнер. На это указывают определенные обломки самолета.

«Мы получили сообщения от команды водолазов о том, что видимость в воде хорошая, что позволило обнаружить некоторые части самолета», — подчеркнул он.

До этого представитель управления правоохранительных органов Джакарты Умар Шахаб уведомил СМИ об обнаружении останков жертв авиакатастрофы. Части тел доставят на берег, после чего переправят в морг для установления личностей.