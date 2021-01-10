Соседи актера Куравлева рассказали о его жизни после смерти жены

Москва, 10 января. Киноактер Леонид Куравлев ведет замкнутый образ жизни. Его любимая жена ушла из жизни в 2012 году. С тех пор он особо ни с кем не общается.

В этом году актеру Леониду Куравлеву исполняется 85 лет. В последние годы своей жизни он стал затворником. Живет он в комплексе 1931 года постройки на Берсеневской набережной Москвы-реки. Его соседи рассказали, с кем звезда фильма «Вий» общается сейчас.

О Леониде Куравлеве заботится его дочь Екатерина. Она развелась со своим мужем, а затем перебралась жить к отцу. К мужчине женщина никого не подпускает, а на все телефонные звонки отвечает сама. Дверь посторонним людям она тоже не открывает. Единственным человеком, с которым общается актер, является сторож парковки его дома. По словам соседей, он готов разговаривать с ним часами напролет. Куравлев достаточно хорошо разбирается в автомобилях и раньше сам сидел за рулем.

Со своей будущей избранницей он познакомился на катке. Тогда им было по 16 и 13 лет. Поженились они в 1960 году. В браке с Ниной Куравлевой он прожил 52 года. Женщина ушла из жизни на 73-м году в 2012 году. После ее смерти актер ушел в себя, забросил работу. Последний фильм с его участием вышел в 2015 году.

Куравлев известен по ролям в таких картинах, как «Вий», «Турецкий гамбит», «Шла собака по роялю», «Мимино» и многих других. Он завещал похоронить себя на Троекуровском кладбище рядом с женой. Памятник уже установлен, а золотым цветом выведены их с Ниной имена.