Назван метод борьбы с назойливыми рекламными звонками

Москва, 10 января. Рекламные звонки выводят из себя многих владельцев смартфонов. Эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов назвал способ избавиться от надоедливых «спамеров».

Рекламные агентства регулярно звонят абонентам и предлагают различные услуги, например, банковские или медицинские. Владельцы смартфонов могут избавиться от этого, создав «черный список».

В него можно внести нежелательные телефонные номера и электронные адреса. На данный момент это единственная возможность обезопасить себя от назойливых рекламодателей, подчеркнул Вехов в разговоре с радио Sputnik.

Однако в будущем может появиться и юридический способ, предполагающий письменный отказ от подобных звонков. Соответствующие поправки в закон «О рекламе» сейчас рассматривают в Госдуме.

Ранее жителей России предупредили об опасности голосовых сервисов. Чаще всего они используются для рекламы, но встречается и незаконная передача информации третьим лицам.