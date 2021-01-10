Избирательные участки для выбора президента открылись в Киргизии

Бишкек, 10 января. Более 3,5 млн граждан Киргизии могут принять участие в выборах президента республики. Почти 2,5 тыс. избирательных участков начали прием жителей с 05:00 по московскому времени.

Еще 48 пунктов для голосования откроются в других странах, в частности 15 участков будут работать в России. На всех объектах действуют строгие санитарно-эпидемиологические нормы: в наличии в необходимом количестве имеются средства индивидуальной защиты, раз в несколько часов проводится дезинфекция помещений и ведется контроль за соблюдением дистанции между избирателями.

«По республике открылись 2420 избирательных участков», — уточнил источник в пресс-службе Центральной избирательной комиссии.

Ранее глава ведомства Нуржан Шайлдабекова назвала возможные сроки второго тура внеочередных выборов главы государства. По ее словам, итоги первого раунда планируется подвести за последующие 20 дней. Если потребуется, повторное голосование проведут в течение двух недель после объявления результатов.