Зрители вновь требуют убрать из «Один дома-2» эпизод с Дональдом Трампом

Вашингтон, 10 января. Поклонники культовой комедии «Один дома» просят вырезать из второй части фильма сцену с президентом США Дональдом Трампом, сообщает издание NME. Причиной стал штурм Капитолия.

В 1992 году действующий глава Белого дома исполнил эпизодическую роль в рождественской картине «Один дома-2». Герой Трампа показывал мальчику Кевину, которого сыграл Маколей Калкин, путь в вестибюль отеля Plaza.

Это не первое требование фанатов об удалении лидера США из фильма. В первый раз подобное заявление поступило в 2019 году. Тогда компания Disney сообщила, что планирует перезапустить «Один дома-2», однако из-за пандемии коронавируса съемки были отложены.

Заявления об удалении сцены с участием Трампа вновь появились после того, как произошел штурм здания Конгресса США. Некоторые уверены, что беспорядки спровоцировал американский лидер. Однако он и сам не оценил незаконные действия своих сторонников.

Ранее Twitter объявил о блокировке личного аккаунта американского президента на постоянной основе. Такое решение было принято «из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию», сообщила администрация соцсети.