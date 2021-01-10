Выборы в парламент начались во всем Казахстане

Нур-Султан, 10 января. Избирательные участки для голосования на парламентских выборах начали работу во всем Казахстане. Выборы пройдут в нижнюю палату и местные представительные органы власти республики.

Всего на территории страны работает 10 994 избирательных участков. Еще 17 участков открылись за пределами Казахстана при представительствах республики. Оставшиеся 49 избирательных участков за рубежом начнут голосование позднее с учетом разницы во времени.

Голосование в большей части Казахстана закончится в 20:00 по времени Нур-Султана (17:00 по Москве). На западе страны закрытие участков пройдет на час позже из-за разницы во времени.

Участие в выборах принимают пять партий. Среди них Nur Otan (Свет отечества) бывшего президента Нурсултана Назарбаева, демократическая партия «Ак жол» (Светлый путь), «Народная партия Казахстана», Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» (Село) и политическая партия «Адал». Изначально в списке было шесть партий, однако Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП) отказалась от участия в выборах.

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ранее заявил о роли России в борьбе с пандемией коронавируса. Он отметил, что российская сторона поддержала страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) во время сложной эпидемиологической обстановки.