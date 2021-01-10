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Дочь Валерии рассказала о желании стать матерью после рождения племянницы

Дочь Валерии рассказала о желании стать матерью после рождения племянницы

Москва, 10 января. Певица Шена Шульгина ждет того самого мужчину, чтобы родить от него ребенка. Пока девушка не встретила подходящего человека.

Младший сын певицы Валерии Арсений Шульгин 1 января 2021 года стал отцом. Его молодая супруга Лиана родила дочь, которую назвали Селин, объединив имена родителей. Появление в семье маленькой дочки никак не поменяло мировоззрение ее тети. Шена призналась, что всегда хотела детей, но материнство для нее не самое главное в жизни.

«Я и раньше ощущала «приливы». Это как зов природы где-то в животе. Но не каждая обязана быть матерью, и это норма. Я отношусь к типу женщин, которые очень сильно захотят ребенка не просто так, а от своего мужчины», — поведала 27-летняя дочь Валерии.

Шена не думала о замужестве всерьез. Будучи в отношениях с мужчинами, она всегда представляла, как бы им вежливо отказать в случае, если кто-то из них решит сделать ей предложение.

«Я предпочитаю начинать отношения с комфортной дружбы. Романтика и перчинка могут совсем уйти со временем, а вот надежный человек все равно рядом», — пояснила певица.

Племянница Шены появилась на свет в новогоднюю ночь. Арсений Шульгин присутствовал при родах дочери и транслировал процесс в своем Instagram. Молодые родители сразу же сделали фотографии с Селин и разместили их в соцсетях.

Молодую маму с внучкой Валерии ярко встретили из роддома. У здания больницы собралась целая делегация с пышными букетами и воздушными шарами. Родственников сопровождали две ростовые куклы.

Лиана Шульгина ранее призналась, что уже готова родить второго ребенка. Это заявление девушка сделала через несколько дней после появления первенца.

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