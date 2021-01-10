Журналист Bloomberg перечислил преимущества вакцины «Спутник V»

Вашингтон, 10 января. Ряд факторов дают повод доверять российской вакцине от коронавируса «Спутник V». Перечислить их вызвался журналист американского агентства Bloomberg Сэм Фазели.

Корреспондент обратил внимание на успешное прохождение препаратом всех стадий клинических испытаний. Результативность разработки на каждом этапе исследований составляла больше 90%. Примечательно, что за время изучения состояния добровольцев после инъекции случаев развития тяжелой формы коронавирусной инфекции зафиксировано не было.

Представитель СМИ отметил, что отсутствие в научных изданиях статей о результатах испытаний «Спутника V» не должно умалять достижение российских ученых. Об эффективности препарата свидетельствует число контрактов, заключенных с Москвой на поставку доз вакцины. Многие страны уже используют их для иммунизации населения, если побочные эффекты имели место быть, о них уже стало бы известно, уверен журналист.

«Вакцина «Спутник V» может быть таким же сильным кандидатом, как и аналоги, разработанные в западных лабораториях», — подчеркнул Фазели.

Ранее его коллега из New York Times Эндрю Крамер высоко оценил отечественную разработку против коронавируса. После прививки он назвал «Спутник V» претендентом на звание главного достижения 2020 года.