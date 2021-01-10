Киевский журналист осудил «беспредельщиков» за борьбу с русским языком на Украине

Киев, 10 января. Оппозиционные каналы Украины оказываются в заведомо проигрышном состоянии, выполняя закон о квотах русского языка в телеэфире, так как играют по навязанным националистами правилами. Об этом завил украинский журналист и телеведущий Вячеслав Пиховшек.

Как отмечает журналист, против русскоязычных на Украине работают всем доступными методами.

«Против нас работают «по беспределу». Как Евромайдан — стреляют, жгут шины, поджигают людей, преследуют русский язык. Это делают люди, которые не скованы необходимостью соблюдать законы, им вообще плевать на законы, это логика этнической целесообразности», — заявил Пиховшек в эфире NewsOne.

Он подчеркнул, что подчинение этому закону ставит людей в заведомо проигрышное положение.

«Нам сложно по той причине, что мы — люди законопослушные, и я уже пришел к выводу, что законопослушному человеку вообще против беспредельщика довольно трудно, он всегда в заведомо проигрышном положении, выполняя закон», – сказал телеведущий.

По его словам, он с отвращением выполняет закон языковых квот на украинском ТВ, однако ничего не может с этим поделать.

«В их смысле слова — это победа… Уже теперь все понятно, обнажено до предела: русскоязычный человек объявляется врагом», — резюмировал Пиховшек.

Недавно в Одессе произошел скандал с участием депутата местного городского совета от партии «Европейская солидарность». Жанна Мандриченко устроила дебош и вызвала полицию, услышав русский язык в одном из кондитерских магазинов города. В итоге ей удалось добиться увольнения охранника, который заговорил с ней на русском языке.