Рейс из Минвод в Сургут задержали на 14 часов из-за птицы в самолете

Сургут, 10 января. Вылет самолета авиакомпании Utair из Минеральных Вод был отсрочен на 14 часов из-за технической проверки. Последняя была инициирована попаданием птицы в воздушное судно.

Изначально рейс UT-482 Минеральные Воды — Сургут должен был вылететь в 10:05 субботы по московскому времени. Однако в итоге он выдвинулся из аэропорта только в воскресенье в 00:37.

Во время прошлого рейса в самолете была замечена птица. Из-за этого специалисты решили провести техническую проверку, которая затянулась на 14 часов. Все пассажиры рейса на время ожидания были обеспечены горячим питанием. При необходимости людям предоставляли номера в гостиницах.

В Москве ранее начали проверку после задержки на десять часов рейса в Занзибар. Согласно неофициальной информации, рейс задержали из-за неисправности руля высоты самолета.